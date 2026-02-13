Horóscopo chino 2026: qué significa el año del Caballo de Fuego y cómo aprovechar su energía de acción y cambio

El 17 de febrero comienza el año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino, una etapa asociada a la intensidad, la acción y los cambios acelerados. Esta combinación, que une la energía dinámica del Caballo con la fuerza expansiva del elemento Fuego, promete movimientos decisivos en distintos planos de la vida. Según la tradición oriental, se trata de un ciclo que impulsa la valentía, pero que también exige prudencia. ¿Qué pueden esperar los doce signos frente a este nuevo escenario?