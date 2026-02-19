El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Su filial, dedicada exclusivamente a la venta y servicio de neumáticos Fate, enfrenta una incertidumbre total. Aunque cuenta actualmente con un stock suficiente para atender la demanda inmediata, es imposible predecir por cuánto tiempo podrá mantener operaciones. Cardoso admitió que ya ha observado un aumento significativo de importaciones que ha reducido considerablemente la capacidad competitiva de marcas nacionales. Incluso, reconoció que sus clientes más fieles comenzaron a buscar alternativas en el mercado para encontrar mejores precios.