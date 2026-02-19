El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

La decisión de la empresa Fate no pasó inadvertida en la provincia. Además del impacto directo entre sus empleados por la determinación de cesar la actividad productiva, el cierre tomó por sorpresa a quienes comercializaban los productos de la marca nacional.
En Tucumán, Fate mantenía una presencia a través de cuatro filiales operadas por Neumáticos del Norte S.A. y Rodar Neumáticos. José David Cardoso, propietario de una de las filiales de Rodar Neumáticos, manifestó su sorpresa ante el anuncio y su preocupación inmediata por el futuro de sus 38 empleados, familias que dependen directamente de la sucursal.
Su filial, dedicada exclusivamente a la venta y servicio de neumáticos Fate, enfrenta una incertidumbre total. Aunque cuenta actualmente con un stock suficiente para atender la demanda inmediata, es imposible predecir por cuánto tiempo podrá mantener operaciones. Cardoso admitió que ya ha observado un aumento significativo de importaciones que ha reducido considerablemente la capacidad competitiva de marcas nacionales. Incluso, reconoció que sus clientes más fieles comenzaron a buscar alternativas en el mercado para encontrar mejores precios.
A pesar del cierre, Cardoso mantiene una postura esperanzadora, asegurando que esta empresa nacional fue sinónimo de calidad y que volvería a apostar por lo nacional si las condiciones permitieran que productos argentinos compitieran en precio.
Precio mata marca
Desde SJ Neumáticos, una comercializadora multimarca ubicada en Tucumán, reportaron que el comportamiento de los clientes se ha transformado. La búsqueda de precios bajos se ha convertido en el factor dominante, desplazando calidad o procedencia. La diferencia económica resulta dramática cuando el cliente debe comprar cuatro neumáticos. Las marcas de primera línea y neumáticos chinos presentan diferencias de precio de hasta $100.000.
Bajo esta presión de precios, las opciones asiáticas se ha multiplicado en el mercado local. Marcas como Landspeed, Landside, Greentrac y Double King, todas de origen chino, compiten agresivamente en el segmento económico.
Incluso Brasil ha incursionado en el mercado local con la marca Continental, ampliando el abanico de alternativas disponibles para consumidores que buscan minimizar gastos..La realidad es que el problema no es la capacidad técnica o la calidad de los productores locales, sino la imposibilidad de competir en precios bajos.
Según datos de la consultora Claves Información Competitiva, el consumo aparente de neumáticos pasó de casi US$17.000 millones en 2023 a alrededor de US$10.000 millones en 2025, y las exportaciones cayeron de US$64 millones a US$25 millones.