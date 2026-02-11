Secciones
El Chino Darín reveló el nombre de su primer hijo y dejó una frase impactante

“Me quiero matar, pero soy muy afortunado", dijo el actor sobre lo que está viviendo.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El inicio de una etapa especial para Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó cuando su primer hijo nació en Barcelona el lunes 9 de febrero al mediodía. El actor llegó justo a tiempo a fin de presenciar el alumbramiento tras un viaje apresurado desde Argentina. “Me quiero matar, pero soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante”, expresó el Chino Darín.

La prensa española interceptó al protagonista poco antes de su partida obligatoria hacia Buenos Aires por motivos laborales. El bebé representa el primer nieto de Ricardo Darín y Florencia Bas, quienes celebran este acontecimiento con mucha emoción. “Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días y fue para mí una experiencia increíble”, señaló Chino.

Cómo lleva la nueva paternidad el Chino Darín

La llegada del hijo implica un aprendizaje constante que requiere tiempo y calma. El muchacho encara este proyecto personal con absoluta entrega mientras procesa los cambios recientes. “Esto es una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación. Mi padre y yo nos la pasamos hablando de esto sin parar desde que nos enteramos de que Úrsula estaba embarazada, acepto consejos de todo el mundo”, afirmó Darín.

Dante permaneció junto a su progenitora en España para garantizar el bienestar de la mujer tras el esfuerzo físico. La elección del sitio para el nacimiento resultó fundamental para la seguridad del núcleo familiar. “En algún momento, sabiendo que tenía un compromiso de trabajo largo, evaluamos, pero muy rápidamente decidimos que no. Entendí que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien así, que ella se sintiese cómoda”, contó el padre.

El acompañamiento de la familia Darín

El famoso abuelo del recién nacido manifiesta una alegría desbordante frente a la cámara. Ricardo Darín incluso reveló accidentalmente el nombre del pequeño antes del anuncio oficial. Los integrantes del círculo íntimo transitan estas jornadas con una sensibilidad extrema. “Se le cae la baba, está feliz, a todos alrededor nos pasa un poco esto”, aseguró Chino.

Actualmente el intérprete debe cumplir con rodajes pendientes en suelo argentino lejos de su familia. Los deseos de reencuentro ocupan su mente mientras inicia las tareas profesionales pactadas con anterioridad. Él planea regresar a territorio europeo tan pronto finalice sus obligaciones presentes. “Lo intentaré lo antes posible pero creo que pasará un tiempito”, se lamentó el joven.

