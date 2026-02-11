El Chino Darín reveló el nombre de su primer hijo y dejó una frase impactante

El inicio de una etapa especial para Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó cuando su primer hijo nació en Barcelona el lunes 9 de febrero al mediodía. El actor llegó justo a tiempo a fin de presenciar el alumbramiento tras un viaje apresurado desde Argentina. “Me quiero matar, pero soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante”, expresó el Chino Darín.