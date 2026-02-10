Nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿dónde fue el parto?

La llegada del primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín invadió los medios internacionales. La comunicadora Lorena Vázquez anunció la novedad en el programa español Y Ahora Sonsoles al exclamar: “Tenemos un bebé nuevo… Ha dado a luz ya Úrsulu Corberó. Son padres Chino Darín y Úrsula Corberó”.
La actriz catalana eligió un hospital de su tierra natal para el nacimiento, alejándose de los rumores iniciales sobre el lugar del parto. Según trascendió en la televisión europea, “Ha sido en Barcelona, un cambio de planes porque tenían previsto hacerlo en Buenos Aires” para recibir al pequeño.
Cambio de planes y privacidad en el nacimiento del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó
La decisión final de permanecer en la capital catalana permitió que los progenitores contaran con la cercanía de sus allegados durante este tramo vital. Respecto al lugar del nacimiento, la prensa informó que “Ha sido en Barcelona, un cambio de planes porque tenían previsto hacerlo en Buenos Aires” originalmente. El matrimonio mantuvo una reserva milimétrica sobre la identidad del neonato, evitando filtrar datos a los medios de comunicación masivos.
Lorena Vázquez fue la encargada de romper el silencio informativo. Una diferencia a cuando se conoció del embarazo, de manera original la protagonista de La Casa de Papel compartió una imagen en redes sociales aclarando que su embarazo no era producto de la inteligencia artificial. El hijo de Ricardo Darín siempre priorizó el bienestar de la madre, repitiendo que “Lo más lindo de España es ella” ante cualquier micrófono.
Historia de amor entre el Chino Darín y Úrsula Corberó
El romance inició en 2015 durante las grabaciones de la serie La Embajada, donde la química resultó inmediata entre ambos protagonistas. Desde aquel set de filmación, el joven argentino quedó cautivado por su colega y no dudó en afirmar que “Lo más lindo de España es ella” para describir sus sentimientos.
Úrsula Corberó y su compañero lograron equilibrar sus trayectorias internacionales con una vida privada estable y lejos de escándalos innecesarios. La paternidad llega en un período de plenitud profesional para los dos miembros del hogar.