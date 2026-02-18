Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

En este caso surgió que el dueño de “La Cañada” habría subarrendado el local para que se organizara una fiesta. El joven imputado reconoció que compraron las entradas de manera virtual. Este dato no es menor, porque dejó al descubierto cómo es el sistema de organización de encuentros en los que se estarían cometiendo algunas irregularidades. A semanas de haberse registrado la agresión, la madre de una adolescente denunció ahora que su hija de 14 años habría sido víctima de un abuso en Altos de San Javier, durante un encuentro para adolescentes realizado el sábado.