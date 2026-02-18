Secciones
Seguridad

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
TESTIMONIO CLAVE. Santiago Bagne al salir de declarar. TESTIMONIO CLAVE. Santiago Bagne al salir de declarar.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 18 Febrero 2026

El caso de la agresión a Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle sigue generando polémicas. Santiago Bagne, el único de los imputados que declaró hasta el momento, aportó algunos datos, pero no los suficientes para saber qué sucedió el 29 de enero a la madrugada.

El joven de 18 años, en una declaración que duró más de una hora y media, dijo que antes de ir a bailar al boliche estuvo con Bernabé Sily Gaya, Ramón Sierra, Belisario Iturbe y Thiago Albornoz. En el local, tuvieron que esperar unos 15 minutos hasta que les entregaran las pulseras que habían comprado de manera virtual. En la fila, se topó y comenzó a charlar con Máximo Colombres, amigo de Ledezma.

Una ronda

En el interior del local, según declaró, estuvo en una ronda con Belisario Iturbe, Priscila Rivas, Juliana Menéndez, Ana Paula Rojano, Ingrid Granger, Milagros Getar y Justina Iturbe. También señaló que en un momento se arrimaron Colombres con Ledezma para conversar con ellos.

Bagne indicó que se instaló en Tafí del Valle desde el 16 de enero, en una especie de departamento que alquiló junto a sus amigos en la villa. El día del incidente concurrió al boliche en su vehículo, que dejó estacionado a una cuadra y media del local.

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Al imputado y a sus amigos los señalaron como los jóvenes que habrían protagonizado otras dos peleas en los días que permanecieron en ese centro turístico. Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado esa versión, ya que los hechos no fueron denunciados. Bagne desmintió que se hayan visto involucrados en otro episodio violento.

El antes y después de la pelea en Tafí del Valle, en la mira de los investigadores

El antes y después de la pelea en Tafí del Valle, en la mira de los investigadores

En este caso surgió que el dueño de “La Cañada” habría subarrendado el local para que se organizara una fiesta. El joven imputado reconoció que compraron las entradas de manera virtual. Este dato no es menor, porque dejó al descubierto cómo es el sistema de organización de encuentros en los que se estarían cometiendo algunas irregularidades. A semanas de haberse registrado la agresión, la madre de una adolescente denunció ahora que su hija de 14 años habría sido víctima de un abuso en Altos de San Javier, durante un encuentro para adolescentes realizado el sábado.

