Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

“No formo parte de ese cinismo que dice que si al Presidente le va bien, nos va bien a todos. Con sus ideas, nos va mal a todos”, sentenció Aguiar en declaraciones televisivas. El sindicalista cuestionó la legitimidad de las políticas oficiales, al calificar a la actual administración como la "más corrupta de la historia" y advirtió sobre un inminente colapso social derivado del pago de la deuda al FMI y la flexibilización laboral.