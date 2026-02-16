Secciones
Política

La CGT ratificó el cuarto paro general contra Milei: el transporte paralizará el país el día que se trate la reforma laboral

Lo que comenzó como una estrategia de moderación por parte de los sectores dialoguistas de la CGT terminó en una ruptura abierta.

La CGT convocó a un paro nacional en rechazo de la reforma laboral. La CGT convocó a un paro nacional en rechazo de la reforma laboral.
Hace 1 Hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su postura y confirmó que llevará a cabo una huelga nacional de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados sesione para convertir en ley la reforma laboral

En una reunión virtual de urgencia, el Consejo Directivo cegetista votó de forma unánime la realización de la medida, aunque descartó -por el momento- una movilización conjunta al Congreso, apostando a una demostración de fuerza basada en el cese total de actividades.

La clave del impacto de esta protesta radica en el apoyo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Tras negociaciones reservadas, el gremio de Roberto Fernández confirmó que se plegará al paro, al asegurar que no habrá servicio de colectivos en todo el país. 

Esta adhesión es estratégica, ya que la UTA se había ausentado de huelgas anteriores, y se suma al compromiso de ferroviarios, camioneros y aeronavegantes para garantizar un país virtualmente detenido.

El malestar sindical escaló tras la incorporación en el Senado del polémico artículo 44, que reduce el pago de salarios por licencias médicas al 50% o 75%. 

Para la central obrera, este punto representa un "retroceso inconstitucional" que nunca formó parte de las mesas de diálogo. Mientras el Gobierno analiza corregir el punto mediante la reglamentación para no demorar la ley, la CGT ya prepara una ofensiva judicial basada en los principios de progresividad de la OIT.

Temas Buenos AiresPablo MoyanoPatricia BullrichFederico SturzeneggerLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La CGT sumó a los colectiveros y prepara un paro nacional de alto impacto contra la reforma laboral

La CGT sumó a los colectiveros y prepara un paro nacional de alto impacto contra la reforma laboral

Sturzenegger habló de la reforma laboral: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”

Sturzenegger habló de la reforma laboral: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Lacunza le puso un 5 a la reforma laboral y advirtió sobre el dólar: No se puede sostener mucho tiempo

Lacunza le puso un "5" a la reforma laboral y advirtió sobre el dólar: "No se puede sostener mucho tiempo"

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo
6

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Más Noticias
La CGT sumó a los colectiveros y prepara un paro nacional de alto impacto contra la reforma laboral

La CGT sumó a los colectiveros y prepara un paro nacional de alto impacto contra la reforma laboral

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Comentarios