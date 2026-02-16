Cómo son las mansiones en las que invierte uno de los magnates de Google

Sergey Brin, cofundador de Google y una de las personas más ricas del mundo, protagoniza recientemente la adquisición de lujosas propiedades en diferentes estados de Estados Unidos. Las operaciones, que suman decenas de millones de dólares, despiertan el interés público no solo por el valor y la exclusividad de las viviendas, sino también por el contexto particular de la inversión.
La inminente implantación de un impuesto al patrimonio en California lleva a varios multimillonarios a trasladar activos fuera del estado. Brin, sin embargo, decide mantener presencia en California mientras diversifica su portafolio inmobiliario.
Quién es Sergey Brin cuál es su aporte a Google
Sergey Brin, cofundador de Google y una de las personas más acaudaladas del mundo, cerró en julio de 2025 la compra de una mansión en Malibú por 49,7 millones de dólares. Esta cifra representa una reducción significativa frente a los 65 millones solicitados originalmente en 2024. La residencia, ubicada frente a la bahía de Dume, dispone de lujos como acceso privado a zonas de surf, piscina, bodega y acabados en madera de roble y estilo japonés. Esta adquisición complementa una propiedad cercana comprada en 2020, la cual funcionará como casa de huéspedes, consolidando su presencia en esta exclusiva zona costera.
Además de sus movimientos en Malibú, el magnate adquirió en diciembre la propiedad Crystal Pointe en Lake Tahoe por 42 millones de dólares. Esta mansión destaca por su acceso directo al lago mediante un funicular y una arquitectura que integra materiales orgánicos como piedra fósil. A pesar de haber estado listada inicialmente en 75 millones de dólares, la compra refuerza la estrategia de Brin de diversificar su portafolio inmobiliario con activos de alto valor escénico y arquitectónico, manteniendo el lujo como estándar en cada una de sus inversiones.
El contexto de estas operaciones coincide con cambios fiscales relevantes en California, donde la entrada en vigor de un impuesto al patrimonio del 5% para milmillonarios motivó el traslado de varias de sus compañías de responsabilidad limitada (LLC) hacia Nevada. Estas maniobras financieras, ejecutadas antes del límite de enero de 2026, sugieren una intención de proteger activos ante la nueva normativa estatal. No obstante, la compra de la nueva mansión en Malibú indica que el empresario no planea romper vínculos totales con el estado californiano.
Actualmente, Brin ocupa el cuarto lugar entre las fortunas más grandes del planeta, con un patrimonio estimado en 266 mil millones de dólares según índices especializados. Su capacidad financiera le permite navegar entre la optimización fiscal y la adquisición de residencias icónicas, situándose solo por detrás de figuras como Elon Musk, Larry Page y Jeff Bezos. Estas transacciones inmobiliarias no solo reflejan su poder adquisitivo, sino también una gestión estratégica de su riqueza frente a los desafíos legislativos actuales.
El atractivo de las mansiones de lujo en EE. UU.
Tanto las propiedades de Brin en Malibú y Lake Tahoe como las de Page en Florida comparten un enfoque marcado en la exclusividad, la privacidad y las comodidades de alto nivel. Características tales como piscinas, canchas de tenis, casas de playa privadas, funiculares, bodegas y salas de cine destacan en estas viviendas. Asimismo, resulta necesario indicar que los materiales empleados, incluyendo maderas raras, piedra fósil y acabados artesanales, suman valor y distinción a los inmuebles.
En el contexto actual, las compras millonarias de estos empresarios no solo reflejan preferencias personales, sino también estrategias para adaptarse a las nuevas regulaciones fiscales y mantener el estatus en el competitivo entorno de los grandes patrimonios estadounidenses. Estas decisiones inmobiliarias demuestran cómo la gestión patrimonial integra el estilo de vida con la planificación financiera a largo plazo.