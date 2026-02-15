Histórico reencuentro en River: Bad Bunny cantó junto a Cazzu, Duki y Khea

El Día de los Enamorados en Buenos Aires no tuvo flores, tuvo perreo. Bad Bunny selló su romance con Argentina en un Estadio Monumental colmado por más de 70 mil personas, en una noche que mezcló la nostalgia de sus comienzos con el despliegue de su presente global tras su paso por el Super Bowl.
El momento más electrizante ocurrió cuando la pantalla gigante anunció lo que todos esperaban. La sorpresa estalló cuando Cazzu, Duki y Khea subieron al escenario para revivir «Loca Remix». La imagen de los cuatro referentes unidos nuevamente para cantar el himno que fundó el movimiento trap en la región fue, sin duda, el pico emocional del show.
Cómo fue el historico reencuentro
Además, la noche contó con invitados internacionales como Mora, quien viajó desde Puerto Rico para interpretar «Una vez», y la participación solista de «La Jefa» Cazzu, que deslumbró con su éxito «Con otra». El escenario permitió un emotivo reencuentro en el Monumental con Bad Bunny, Duki y Cazzu en un show inolvidable.
El diseño del escenario facilitó que Benito Martínez Ocasio se acercara a los sectores populares. En «La Casita», una réplica de su hogar, el artista despachó hits como «Titi me preguntó», «Diles» y «Yo perreo sola». Fiel a su estilo, el puertorriqueño se mimetizó con la cultura local: entre cánticos de la tribuna y la presencia de figuras como Guillermo Novellis (La Mosca), Bad Bunny acompañó el fervor popular y agradeció la pasión argentina que lo acompaña desde sus inicios.
El fenómeno Bad Bunny en Argentina
Desde su llegada, Bad Bunny mantuvo un perfil bajo, alojándose en Recoleta y evitando la exposición mediática, mientras disfrutaba de la gastronomía local y seleccionaba vinos argentinos para su colección personal. Aunque el tiempo pasó, los fans más fieles recuerdan cuando se presentó en el boliche Pinar de Rocha en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en el 2017. Su carrera comenzaba y sus seguidores argentinos lo recuerdan con mucho cariño.
Con un espectáculo que combina grandes escenarios, invitados especiales y experiencias íntimas como la Casita, Bad Bunny reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del momento, generando expectativa en cada concierto de su gira por Argentina.