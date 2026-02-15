Histórico reencuentro en River: Bad Bunny cantó junto a Cazzu, Duki y Khea

El diseño del escenario facilitó que Benito Martínez Ocasio se acercara a los sectores populares. En «La Casita», una réplica de su hogar, el artista despachó hits como «Titi me preguntó», «Diles» y «Yo perreo sola». Fiel a su estilo, el puertorriqueño se mimetizó con la cultura local: entre cánticos de la tribuna y la presencia de figuras como Guillermo Novellis (La Mosca), Bad Bunny acompañó el fervor popular y agradeció la pasión argentina que lo acompaña desde sus inicios.