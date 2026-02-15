Secciones
SociedadActualidad

Histórico reencuentro en River: Bad Bunny cantó junto a Cazzu, Duki y Khea

La sorpresa estalló cuando Cazzu, Duki y Khea subieron al escenario para revivir «Loca Remix».

Histórico reencuentro en River: Bad Bunny cantó junto a Cazzu, Duki y Khea Bad Bunny
Por Virginia Daniela Gómez Hace 27 Min

El Día de los Enamorados en Buenos Aires no tuvo flores, tuvo perreo. Bad Bunny selló su romance con Argentina en un Estadio Monumental colmado por más de 70 mil personas, en una noche que mezcló la nostalgia de sus comienzos con el despliegue de su presente global tras su paso por el Super Bowl.

Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

El momento más electrizante ocurrió cuando la pantalla gigante anunció lo que todos esperaban. La sorpresa estalló cuando Cazzu, Duki y Khea subieron al escenario para revivir «Loca Remix». La imagen de los cuatro referentes unidos nuevamente para cantar el himno que fundó el movimiento trap en la región fue, sin duda, el pico emocional del show.

Cómo fue el historico reencuentro

Además, la noche contó con invitados internacionales como Mora, quien viajó desde Puerto Rico para interpretar «Una vez», y la participación solista de «La Jefa» Cazzu, que deslumbró con su éxito «Con otra». El escenario permitió un emotivo reencuentro en el Monumental con Bad Bunny, Duki y Cazzu en un show inolvidable.

El diseño del escenario facilitó que Benito Martínez Ocasio se acercara a los sectores populares. En «La Casita», una réplica de su hogar, el artista despachó hits como «Titi me preguntó», «Diles» y «Yo perreo sola». Fiel a su estilo, el puertorriqueño se mimetizó con la cultura local: entre cánticos de la tribuna y la presencia de figuras como Guillermo Novellis (La Mosca), Bad Bunny acompañó el fervor popular y agradeció la pasión argentina que lo acompaña desde sus inicios.

El fenómeno Bad Bunny en Argentina

Desde su llegada, Bad Bunny mantuvo un perfil bajo, alojándose en Recoleta y evitando la exposición mediática, mientras disfrutaba de la gastronomía local y seleccionaba vinos argentinos para su colección personal. Aunque el tiempo pasó, los fans más fieles recuerdan cuando se presentó en el boliche Pinar de Rocha en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en el 2017. Su carrera comenzaba y sus seguidores argentinos lo recuerdan con mucho cariño.

Con un espectáculo que combina grandes escenarios, invitados especiales y experiencias íntimas como la Casita, Bad Bunny reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del momento, generando expectativa en cada concierto de su gira por Argentina.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

Bad Bunny en River: quiénes fueron las tres artistas argentinas invitadas

Bad Bunny en River: quiénes fueron las tres artistas argentinas invitadas

Cuánto le pagan a Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026: el dato que sorprendió al mundo

Cuánto le pagan a Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026: el dato que sorprendió al mundo

Polémica en el Super Bowl por una hamburguesa de U$S 180: ¿qué trae y por qué es tan cara?

Polémica en el Super Bowl por una hamburguesa de U$S 180: ¿qué trae y por qué es tan cara?

Pileta infinita y vistas panorámicas: así se impone la mansión de Bad Bunny en Los Ángeles

Pileta infinita y vistas panorámicas: así se impone la mansión de Bad Bunny en Los Ángeles

Lo más popular
Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0
1

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental
2

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Lunes, otra vez
3

Lunes, otra vez

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto
4

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro
5

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

¿Llueve en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este domingo de de Carnaval
6

¿Llueve en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este domingo de de Carnaval

Más Noticias
Quique Felman rompió el silencio luego de ser detenido en EE.UU.: “Soy una víctima”

Quique Felman rompió el silencio luego de ser detenido en EE.UU.: “Soy una víctima”

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Comentarios