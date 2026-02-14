Secciones
Cómo ahorrar energía, gastar menos en luz y evitar cortes

Desde el mantenimiento de los burletes hasta el uso de lámparas LED: una guía de soluciones cotidianas para enfrentar el calor sin comprometer el bolsillo.

Cómo ahorrar energía, gastar menos en luz y evitar cortes Foto: El Bandido del Hogar
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Aunque este verano se produjeron menos cortes de luz que en veranos anteriores, el fantasma de quedarse sin suministro energético siempre aparece durante esta época. Para evitar que esto pase, además de políticas públicas de gran alcance, hay algunos cambios que los ciudadanos pueden hacer desde la comodidad de su hogar. Estas medidas también permiten el ahorro energético en el hogar y pagar menos el servicio de energía eléctrica al final del mes.

Tarifa de energía eléctrica: unos 12.000 usuarios tucumanos recuperarán el subsidio

En Argentina, en particular, hay algunos tips que pueden ser de gran ayuda durante el verano. En primer lugar, cerrar persianas o cortinas durante las horas de más calor para mantener la casa fresca. Las cortinas blackout son una gran inversión porque funcionan como un aislante térmico. También sirve sellar puertas y ventanas o, al menos, los espacios en sus bordes para evitar que el frío escape. Además, la heladera debe abrirse lo menos posible y debés asegurarte de que tenga un burlete en buen estado.

Cómo gastar menos en luz mes a mes

Reducir el número final en la factura del consumo de energía eléctrica es posible. Aunque requiere algunas inversiones a largo plazo, también hay soluciones que pueden ayudar en el día a día. Revisá los consumos fantasma. Es decir, televisores, microondas, cargadores o equipos que siguen conectados cuando no se están usando. Utilizá una zapatilla con interruptor para apagar todo junto.

También cambiá a lámparas LED si aún no lo hiciste. Estas consumen hasta un 80% menos que las halógenas o incandescentes y duran mucho tiempo más, por lo que representan un ahorro en estos insumos. Aprovechá la luz natural y utilizala en los horarios en que necesites hacer actividades con iluminación solar. Además, los consejos de siempre de utilizar el aire entre 24 °C y 26 °C y limpiar los filtros para que no trabaje incorrectamente.

Cómo evitar cortes de luz por sobrecarga

Es esencial evitar cortes de luz en tu hogar, en primer lugar, porque la reconexión o los arreglos pueden representar un costo extra y, en segundo lugar, para cuidar tus propios electrodomésticos. No enchufes todo junto, mucho menos si se trata de dispositivos con resistencia, es decir, los que generan calor o frío como pava eléctrica, aire acondicionado, heladera y microondas.

Revisá la instalación eléctrica si las térmicas saltan seguido o hay cables viejos. Es indispensable controlar esto con un electricista. Distribuí el consumo en el día: lavá, planchá y cociná con horno eléctrico en diferentes horarios para que la red interna no se sature. Por último, los estabilizadores son excelentes aliados para resguardar tus equipos ante subidas o bajadas de energía.

