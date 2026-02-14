Cómo ahorrar energía, gastar menos en luz y evitar cortes

En Argentina, en particular, hay algunos tips que pueden ser de gran ayuda durante el verano. En primer lugar, cerrar persianas o cortinas durante las horas de más calor para mantener la casa fresca. Las cortinas blackout son una gran inversión porque funcionan como un aislante térmico. También sirve sellar puertas y ventanas o, al menos, los espacios en sus bordes para evitar que el frío escape. Además, la heladera debe abrirse lo menos posible y debés asegurarte de que tenga un burlete en buen estado.