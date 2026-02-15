Conocé 11 estrategias para ahorrar en compras del hogar, según un banco

En el presupuesto de cualquier hogar destinado al supermercado siempre existe un margen de mejora, por pequeño que sea. Aunque se trata de un gasto indispensable en el que no se debe escatimar en calidad, eso no significa que no pueda optimizarse. Con una buena organización y siguiendo algunas recomendaciones estratégicas, el ahorro en la cesta de la compra a final de mes puede ser significativo.