Secciones
SociedadActualidad

Becas Progresar 2026: todo lo que debés saber para inscribirte

Este programa, gestionado por ANSES, representa una herramienta esencial para promover la inclusión y combatir la deserción escolar.

Becas Progresar 2026: todo lo que debés saber para inscribirte Progresar
Hace 1 Hs

Ante el comienzo del ciclo lectivo, miles de estudiantes en toda la nación aguardan el inicio de la convocatoria para las Becas Progresar. Este programa, gestionado por ANSES, representa una herramienta esencial para promover la inclusión y combatir la deserción escolar, ya que funciona como un incentivo económico destinado a solventar los diversos gastos derivados de la actividad educativa.

Cómo anotarse a las Becas Fundación YPF y cobrar $450.000 por mes mientras estudiás

Cómo anotarse a las Becas Fundación YPF y cobrar $450.000 por mes mientras estudiás

El propósito central de esta iniciativa radica en asegurar la permanencia y la graduación de los alumnos en todos los niveles académicos. Mediante la entrega de una suma mensual, el Estado busca reducir las presiones financieras de los jóvenes para que logren centrar sus esfuerzos en el aprendizaje. Habitualmente, el proceso de anotación ocurre durante los primeros meses del año, aunque en ciertos casos surge una segunda instancia de inscripción.

Quiénes pueden acceder a las becas Progresar 2026

Ante el comienzo del ciclo lectivo, miles de estudiantes en toda la nación aguardan el inicio de la convocatoria para este programa de apoyo. La iniciativa, bajo la gestión de ANSES, representa una herramienta esencial para promover la inclusión y combatir la deserción escolar, ya que funciona como un incentivo económico destinado a solventar los diversos gastos derivados de la actividad académica.

El propósito central de este beneficio radica en asegurar la permanencia y la graduación de los alumnos en todos los niveles. Mediante la entrega de una suma mensual, el Estado busca reducir las presiones financieras de los jóvenes para que logren centrar sus esfuerzos en el aprendizaje. Habitualmente, el proceso ocurre durante los primeros meses del año y, en ciertas ocasiones, surge una segunda instancia de inscripción.

Requisitos y condiciones para los beneficiarios 2026

-Edad: Jóvenes de entre 16 y 24 años para educación obligatoria, con una extensión hasta los 30 años en el caso de estudios superiores.

-Nacionalidad: Ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal y documento vigente.

-Situación académica: Mantener la regularidad en una institución educativa reconocida y contar con el esquema de vacunación completo.

-Ingresos familiares: El dinero percibido por el grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

-Monto y retención: El pago mensual ronda los $35.000, con un depósito inmediato del 80% y una reserva del 20% restante que se entrega al acreditar la regularidad escolar.

Procedimiento para realizar la inscripción online

-Creación de usuario: Acceder a la plataforma Mi Argentina para generar las credenciales de ingreso.

-Ingreso al sistema: Entrar al sitio web oficial de Becas Progresar o utilizar la aplicación Progresar+.

-Carga de datos: Completar el formulario con la información personal, académica y socioeconómica del solicitante.

-Actualización en ANSES: Revisar que los datos en el portal Mi ANSES coincidan con la realidad del grupo familiar.

-Documentación: Contar con el certificado de alumno regular y los comprobantes necesarios para validar la postulación durante el plazo establecido.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a los procedimientos intensivos: rejuvenecé tu rostro con 10 minutos de yoga facial

Adiós a los procedimientos intensivos: rejuvenecé tu rostro con 10 minutos de yoga facial

Carnaval 2026: ¿cuándo es el fin de semana largo y cómo se paga a quienes trabajan?

Carnaval 2026: ¿cuándo es el fin de semana largo y cómo se paga a quienes trabajan?

¿Lo tenés en tu billetera? Cómo son los billetes de 50 pesos que valen una fortuna

¿Lo tenés en tu billetera? Cómo son los billetes de 50 pesos que valen una fortuna

Una nueva investigación revive la teoría de que Courtney Love mató a Kurt Cobain: ¿qué descubrieron?

Una nueva investigación revive la teoría de que Courtney Love mató a Kurt Cobain: ¿qué descubrieron?

El Chino Darín reveló el nombre de su primer hijo y dejó una frase impactante

El Chino Darín reveló el nombre de su primer hijo y dejó una frase impactante

Lo más popular
Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0
1

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?
2

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental
3

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Lunes, otra vez
4

Lunes, otra vez

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro
5

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto
6

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

Más Noticias
Horóscopo chino: los tres signos que deben cuidar su salud en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que deben cuidar su salud en 2026, según Ludovica Squirru

¿Dónde se puede ver el Cosquín Rock 2026 este domingo 15 de febrero?

¿Dónde se puede ver el Cosquín Rock 2026 este domingo 15 de febrero?

Quique Felman rompió el silencio luego de ser detenido en EE.UU.: “Soy una víctima”

Quique Felman rompió el silencio luego de ser detenido en EE.UU.: “Soy una víctima”

Bad Bunny en River: quiénes fueron las tres artistas argentinas invitadas

Bad Bunny en River: quiénes fueron las tres artistas argentinas invitadas

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

Comentarios