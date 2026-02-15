Becas Progresar 2026: todo lo que debés saber para inscribirte

El propósito central de esta iniciativa radica en asegurar la permanencia y la graduación de los alumnos en todos los niveles académicos. Mediante la entrega de una suma mensual, el Estado busca reducir las presiones financieras de los jóvenes para que logren centrar sus esfuerzos en el aprendizaje. Habitualmente, el proceso de anotación ocurre durante los primeros meses del año, aunque en ciertos casos surge una segunda instancia de inscripción.