Becas Progresar 2026: todo lo que debés saber para inscribirte

Ante el comienzo del ciclo lectivo, miles de estudiantes en toda la nación aguardan el inicio de la convocatoria para las Becas Progresar. Este programa, gestionado por ANSES, representa una herramienta esencial para promover la inclusión y combatir la deserción escolar, ya que funciona como un incentivo económico destinado a solventar los diversos gastos derivados de la actividad educativa.
El propósito central de esta iniciativa radica en asegurar la permanencia y la graduación de los alumnos en todos los niveles académicos. Mediante la entrega de una suma mensual, el Estado busca reducir las presiones financieras de los jóvenes para que logren centrar sus esfuerzos en el aprendizaje. Habitualmente, el proceso de anotación ocurre durante los primeros meses del año, aunque en ciertos casos surge una segunda instancia de inscripción.
Quiénes pueden acceder a las becas Progresar 2026
Ante el comienzo del ciclo lectivo, miles de estudiantes en toda la nación aguardan el inicio de la convocatoria para este programa de apoyo. La iniciativa, bajo la gestión de ANSES, representa una herramienta esencial para promover la inclusión y combatir la deserción escolar, ya que funciona como un incentivo económico destinado a solventar los diversos gastos derivados de la actividad académica.
El propósito central de este beneficio radica en asegurar la permanencia y la graduación de los alumnos en todos los niveles. Mediante la entrega de una suma mensual, el Estado busca reducir las presiones financieras de los jóvenes para que logren centrar sus esfuerzos en el aprendizaje. Habitualmente, el proceso ocurre durante los primeros meses del año y, en ciertas ocasiones, surge una segunda instancia de inscripción.
Requisitos y condiciones para los beneficiarios 2026
-Edad: Jóvenes de entre 16 y 24 años para educación obligatoria, con una extensión hasta los 30 años en el caso de estudios superiores.
-Nacionalidad: Ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal y documento vigente.
-Situación académica: Mantener la regularidad en una institución educativa reconocida y contar con el esquema de vacunación completo.
-Ingresos familiares: El dinero percibido por el grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
-Monto y retención: El pago mensual ronda los $35.000, con un depósito inmediato del 80% y una reserva del 20% restante que se entrega al acreditar la regularidad escolar.
Procedimiento para realizar la inscripción online
-Creación de usuario: Acceder a la plataforma Mi Argentina para generar las credenciales de ingreso.
-Ingreso al sistema: Entrar al sitio web oficial de Becas Progresar o utilizar la aplicación Progresar+.
-Carga de datos: Completar el formulario con la información personal, académica y socioeconómica del solicitante.
-Actualización en ANSES: Revisar que los datos en el portal Mi ANSES coincidan con la realidad del grupo familiar.
-Documentación: Contar con el certificado de alumno regular y los comprobantes necesarios para validar la postulación durante el plazo establecido.