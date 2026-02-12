Así está hoy la mansión abandonada de Shakira en Uruguay: lujo frente al mar y signos de deterioro

Entre las múltiples propiedades que Shakira posee alrededor del mundo, existe una residencia en la costa uruguaya que contrasta con el glamour habitual que rodea a la artista. Ubicada en el departamento de Maldonado, la casa permanece cerrada desde hace años y hoy evidencia un marcado deterioro.
Concebida originalmente como un refugio de descanso, la vivienda fue pensada para garantizar privacidad absoluta y contacto directo con la naturaleza. Rodeada de vegetación y con vistas abiertas al océano, el proyecto apostaba a la tranquilidad y al aislamiento, lejos del circuito urbano y mediático.
La propiedad cuenta con siete ambientes distribuidos en dos niveles. Sus amplios ventanales, diseñados para integrar el paisaje marítimo al interior, eran uno de los grandes atractivos arquitectónicos. La circulación fluida y los espacios abiertos reforzaban la idea de una casa luminosa, preparada para disfrutar del entorno natural.
Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento dejaron huella. Sectores exteriores desgastados por la brisa marina, ambientes vacíos y detalles estructurales descuidados reflejan el abandono. El solárium, que alguna vez fue un punto privilegiado para contemplar el mar, hoy simboliza el estado general del inmueble: conserva su estructura, pero perdió el esplendor original.
La historia de la casa remite a una etapa puntual en la vida personal de la cantante. Durante su relación con Antonio de la Rúa, Uruguay era un destino frecuente para la pareja, y esta residencia funcionaba como un espacio íntimo lejos de la exposición pública. Tras la ruptura y los cambios que marcaron esa etapa, la propiedad dejó de utilizarse.