Secciones
EspectáculosFamosos

Así está hoy la mansión abandonada de Shakira en Uruguay: lujo frente al mar y signos de deterioro

Ubicada en Maldonado, la mansión frente al mar fue un refugio privado en otra etapa de su vida y hoy luce abandonada.

Así está hoy la mansión abandonada de Shakira en Uruguay: lujo frente al mar y signos de deterioro Así está hoy la mansión abandonada de Shakira en Uruguay: lujo frente al mar y signos de deterioro
Hace 1 Hs

Entre las múltiples propiedades que Shakira posee alrededor del mundo, existe una residencia en la costa uruguaya que contrasta con el glamour habitual que rodea a la artista. Ubicada en el departamento de Maldonado, la casa permanece cerrada desde hace años y hoy evidencia un marcado deterioro.

Concebida originalmente como un refugio de descanso, la vivienda fue pensada para garantizar privacidad absoluta y contacto directo con la naturaleza. Rodeada de vegetación y con vistas abiertas al océano, el proyecto apostaba a la tranquilidad y al aislamiento, lejos del circuito urbano y mediático.

La propiedad cuenta con siete ambientes distribuidos en dos niveles. Sus amplios ventanales, diseñados para integrar el paisaje marítimo al interior, eran uno de los grandes atractivos arquitectónicos. La circulación fluida y los espacios abiertos reforzaban la idea de una casa luminosa, preparada para disfrutar del entorno natural.

Así está hoy la mansión abandonada de Shakira en Uruguay: lujo frente al mar y signos de deterioro

Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento dejaron huella. Sectores exteriores desgastados por la brisa marina, ambientes vacíos y detalles estructurales descuidados reflejan el abandono. El solárium, que alguna vez fue un punto privilegiado para contemplar el mar, hoy simboliza el estado general del inmueble: conserva su estructura, pero perdió el esplendor original.

La historia de la casa remite a una etapa puntual en la vida personal de la cantante. Durante su relación con Antonio de la Rúa, Uruguay era un destino frecuente para la pareja, y esta residencia funcionaba como un espacio íntimo lejos de la exposición pública. Tras la ruptura y los cambios que marcaron esa etapa, la propiedad dejó de utilizarse.

Así está hoy la mansión abandonada de Shakira en Uruguay: lujo frente al mar y signos de deterioro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Marcos Camino se retira de Los Palmeras tras 50 años: ¿qué pasará con el grupo?

Marcos Camino se retira de Los Palmeras tras 50 años: ¿qué pasará con el grupo?

“Soy otra persona”: el impactante cambio de look de Muna Pauls Cherri

“Soy otra persona”: el impactante cambio de look de Muna Pauls Cherri

Bad Bunny en el Super Bowl: por qué no cobrará por el show de medio tiempo

Bad Bunny en el Super Bowl: por qué no cobrará por el show de medio tiempo

Soledad Pastorutti mostró su lado más íntimo: los detalles de su lujosa mansión de estilo mediterráneo

Soledad Pastorutti mostró su lado más íntimo: los detalles de su lujosa mansión de estilo mediterráneo

El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: Me siento agradecido

El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: "Me siento agradecido"

Lo más popular
¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
1

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
2

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho
3

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Caso Érika Álvarez: niegan que El Militar tuviera un pasaporte al momento de la detención
4

Caso Érika Álvarez: niegan que "El Militar" tuviera un pasaporte al momento de la detención

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo
5

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
6

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Más Noticias
El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: Me siento agradecido

El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: "Me siento agradecido"

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Caso Érika Álvarez: niegan que El Militar tuviera un pasaporte al momento de la detención

Caso Érika Álvarez: niegan que "El Militar" tuviera un pasaporte al momento de la detención

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Comentarios