El oficialismo prevé alcanzar dictamen el miércoles para debatir la reforma laboral en Diputados

La diputada peronista Paula Penacca, cercana a Máximo Kirchner, advirtió que la aprobación en el Senado no garantiza un resultado similar en Diputados. “Creo que transpolable no es. Hay muchos ejemplos de eso, de leyes que se aprueban en una Cámara y luego son rechazadas en la otra. A medida que fue pasando el tiempo se fue desarmando esta mentira de (Javier) Milei de que esto es una mejoría para los trabajadores y en esa tarea tenemos que seguir trabajando”, sostuvo.