Media sanción y debate abierto: qué puede pasar en la Justicia con la reforma laboral

“Esto no es ley todavía, eso hay que explicarlo bien. Tiene media sanción y pasó el tamiz del Senado”, sostuvo Mirra en diálogo con LA GACETA al analizar el estado parlamentario de la iniciativa. En ese sentido, explicó que el trámite legislativo recién comienza una nueva etapa en la Cámara de Diputados, donde -por la complejidad del tema y la necesidad de consensos amplios- podrían introducirse modificaciones.