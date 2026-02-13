Cayó el primer identificado por los incidentes frente al Congreso durante la protesta por la reforma laboral

Según informaron fuentes policiales, el hombre dormía en un cajero automático cuando fue abordado por agentes, ante quienes se mostró violento y reticente a entregarse. Vestía la misma ropa que el miércoles, lo que permitió vincularlo con las imágenes en las que aparece integrando el grupo que improvisaba las bombas molotov. Además, se corroboró que posee antecedentes penales por robo.