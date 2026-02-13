Secciones
Cayó el primer identificado por los incidentes frente al Congreso durante la protesta por la reforma laboral

Se trata de un hombre de 31 años, con antecedentes penales, a quien la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo mientras dormía en un cajero automático.

VIOLENCIA A LAS AFUERAS DEL CONGRESO. Detuvieron al primer manifestante acusado de causar destrozos y armar bombas molotov. VIOLENCIA A LAS AFUERAS DEL CONGRESO. Detuvieron al primer manifestante acusado de causar destrozos y armar bombas molotov. FOTO AFP/ARCHIVO.
Hace 22 Min

Se concretó la primera detención de uno de los manifestantes identificados por causar destrozos y armar bombas molotov durante las protestas realizadas el miércoles en las afueras del Congreso de la Nación Argentina, mientras el Senado sesionaba por la reforma laboral. 

Se trata de un hombre de 31 años, con antecedentes penales, a quien la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo mientras dormía en un cajero automático del barrio porteño de Belgrano.

El Gobierno denunciará por "terrorismo" a los manifestantes que atacaron en la marcha al Congreso

Parte de los disturbios quedó registrado por cámaras de televisión, que captaron a un grupo preparando bombas molotov sobre la avenida, junto a la Plaza de los Dos Congresos, las cuales minutos después fueron arrojadas contra un cordón policial.

Menos de 48 horas después de los hechos, se confirmó la primera detención. N. G. B., de 31 años, fue arrestado este viernes en la zona norte de la ciudad, en Luis María Campos al 1.300. 

Violencia a las afueras del Congreso 

Según informaron fuentes policiales, el hombre dormía en un cajero automático cuando fue abordado por agentes, ante quienes se mostró violento y reticente a entregarse. Vestía la misma ropa que el miércoles, lo que permitió vincularlo con las imágenes en las que aparece integrando el grupo que improvisaba las bombas molotov. Además, se corroboró que posee antecedentes penales por robo.

Incidentes frente al Congreso: "Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados"

Como el detenido no tenía documentación, la fiscalía autorizó su identificación mediante el Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica. Las fotos fueron cargadas en un sistema biométrico que arrojó un resultado positivo compatible desde el punto de vista antropológico y antropométrico, consignó Clarín. 

En paralelo, Policía Científica realizó pericias para identificar a otros responsables de los desmanes del miércoles y confirmó la coincidencia entre la vestimenta observada en los registros fílmicos y la que llevaba el detenido al momento del arresto. El hombre quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Este.

La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei

