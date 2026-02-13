Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria

La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, con los votos mayoritarios de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. De esta manera, se rechazó el recurso interpuesto por la defensa de la titular del PJ, que solicitaba el retiro de la tobillera electrónica, la ampliación del horario de uso de la terraza y una mayor permisividad para recibir visitas. El juez Mariano Borinsky, por su parte, votó en disidencia, mostrándose a favor de flexibilizar las condiciones del arresto.