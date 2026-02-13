Reforma laboral: el oficialismo acelera en Diputados para sancionarla antes de la apertura de sesiones

El oficialismo pisa el acelerador en el Congreso de la Nación con el objetivo de sancionar antes del 1 de marzo la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por eso, este viernes se giró a Diputados el texto de modernización laboral y busca acelerar los tiempos para llegar al cierre de las sesiones extraordinarias previsto para el 27 de febrero.