Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”
El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, confirmó este viernes a LA GACETA que se aplicará un incremento del 12% en la tarifa del servicio y defendió la medida al señalar que la empresa “no tiene fines de lucro”, y que todo lo recaudado “se reinvierte en obras”.
Durante una entrevista con Buen Día Verano, el funcionario explicó que la tarifa vigente tenía valores de diciembre de 2024 y que la actualización fue autorizada mediante la resolución 71/26, tomando como referencia junio de 2025.
“La tarifa actual tenía un año y dos meses de atraso. Con esta actualización, el 80% de los usuarios va a pasar de pagar un aumento de aproximadamente $3.000. En el caso de la tarifa social será un incremento cercano a $1.600”, detalló.
Caponio aclaró que el impacto, según los cálculos de la empresa, será acotado en relación con otros servicios públicos. “Somos mucho más baratos que la luz, el gas o incluso internet y telefonía. Hay gente que paga $200.000 de luz. Nosotros estamos hablando de $26.000 promedio”, comparó.
Alta morosidad
Uno de los puntos que más preocupan a la conducción de la empresa es el nivel de morosidad. Según indicó, la SAT cuenta con unos 370.000 usuarios, pero apenas 160.000 pagan regularmente la factura.
“Casi el 50% de los clientes no paga. Y cortar el servicio no es sencillo. No es como la luz, donde se baja una llave. En el agua hay que mandar una cuadrilla, romper veredas, muchas veces no se encuentran las conexiones. Además, hay un procedimiento administrativo que demora meses”, explicó.
En ese sentido, aseguró que los cortes se realizan principalmente en sectores de alto poder adquisitivo y que se cumplen los pasos formales establecidos por el ente regulador.
Mejoras en la provisión de agua
Más allá del aumento, Caponio defendió la gestión y sostuvo que la empresa logró revertir la crisis hídrica que afectó a Tucumán en 2023 y comienzos de 2024, cuando se multiplicaban los reclamos por “agua negra” y falta de suministro.
“El gran problema cuando asumimos era el agua negra. La balsa La Niña, en El Cadillal, estaba destruida. Recuperamos esa infraestructura, la planta potabilizadora y los acueductos de Vipos y Anfama”, afirmó.
Entre las obras destacadas mencionó la recuperación del acueducto de Vipos, que tenía pérdidas importantes y entregaba apenas el 20% de su capacidad; la puesta en funcionamiento del acueducto de Anfama, tras un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán; y la perforación de 53 nuevos pozos de agua en el Gran San Miguel de Tucumán, de los cuales 43 ya están operativos y otros 10 entrarán en funcionamiento en las próximas semanas.
“Hemos perforado a más de 300 metros de profundidad, descubriendo nuevos acuíferos, con mayor caudal y mejor calidad de agua”, señaló. También indicó que se ampliaron redes en distintos sectores y que se incorporaron al servicio comunas como El Manantial, San Pablo, Cevil Redondo y Los Ralos.
Cloacas e inundaciones
El titular de la SAT reconoció que el sistema cloacal continúa siendo uno de los principales focos de reclamos, especialmente tras las lluvias intensas.
“Hoy el gran problema son las inundaciones y la falta de desagües pluviales. El agua de lluvia termina ingresando a la red cloacal y la obstruye”, explicó.
Según detalló, en los últimos meses se recuperaron estaciones de bombeo y colectores principales, y ahora el objetivo es avanzar en el recambio de redes y la resolución de obstrucciones puntuales.
“Sabemos que hay muchos problemas, pero la SAT está en acción. Las cuadrillas están en la calle, los camiones están trabajando. En dos años es imposible solucionar todo lo que estuvo abandonado durante décadas, pero estamos avanzando”, sostuvo.
“Una empresa distinta”
Caponio remarcó que la empresa mantiene su planta de 1.000 empleados y destacó el trabajo del personal en condiciones adversas. “Es una tarea muy difícil. Muchas veces están con el agua a la cintura o trabajando en líquidos cloacales”, dijo.
Finalmente, pidió compromiso a los usuarios en el pago del servicio y sostuvo que la mejora en la provisión de agua ya es visible en la mayor parte del Gran San Miguel de Tucumán.
“Lo que recauda la SAT vuelve en obras. Tenemos una empresa distinta, que está trabajando para que el 100% de los tucumanos tenga agua potable”, concluyó.