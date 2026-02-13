Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Entre las obras destacadas mencionó la recuperación del acueducto de Vipos, que tenía pérdidas importantes y entregaba apenas el 20% de su capacidad; la puesta en funcionamiento del acueducto de Anfama, tras un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán; y la perforación de 53 nuevos pozos de agua en el Gran San Miguel de Tucumán, de los cuales 43 ya están operativos y otros 10 entrarán en funcionamiento en las próximas semanas.