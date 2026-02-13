Tras la media sanción de la reforma laboral, Luis Caputo se reunió con la cúpula de la UIA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, recibió este viernes a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) tras la media sanción en el Senado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
El funcionario calificó el encuentro como una “excelente reunión” y adelantó que los representantes industriales presentarán un plan de acción con propuestas orientadas a reactivar la economía.
Del encuentro también participaron el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués, quienes integran la conducción de la entidad empresaria.
Según explicó Caputo, durante la reunión se analizó “la importancia de la reforma laboral, en particular del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos cuatro años y el RIMI para pymes”.
Para el ministro, “todos estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios y una mayor apertura al comercio con el mundo”.
A través de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda agregó que también dialogaron sobre “la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, para que nuestras industrias puedan ser más competitivas”. Además, destacó la relación con la central fabril y aseguró que continuarán trabajando en conjunto para mejorar el acceso de la población a productos a mejores precios.
Entre las principales iniciativas acercadas por los empresarios figura la implementación de estímulos para la construcción y la puesta en marcha de un plan de financiamiento en cuotas orientado a ampliar el consumo.
