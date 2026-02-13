Secciones
EconomíaNoticias económicas

Tras la media sanción de la reforma laboral, Luis Caputo se reunió con la cúpula de la UIA

El ministro señaló que dialogaron sobre “la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, para que nuestras industrias puedan ser más competitivas”.

ENCUENTRO CLAVE. Luis Caputo y la cúpula de la Unión Industrial Argentina. ENCUENTRO CLAVE. Luis Caputo y la cúpula de la Unión Industrial Argentina.
Hace 1 Hs

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, recibió este viernes a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) tras la media sanción en el Senado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. 

El funcionario calificó el encuentro como una “excelente reunión” y adelantó que los representantes industriales presentarán un plan de acción con propuestas orientadas a reactivar la economía.

Del encuentro también participaron el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués, quienes integran la conducción de la entidad empresaria.

"Relojería legislativa": por qué Victoria Villarruel demora el envío de la reforma laboral a Diputados

Relojería legislativa: por qué Victoria Villarruel demora el envío de la reforma laboral a Diputados

Según explicó Caputo, durante la reunión se analizó “la importancia de la reforma laboral, en particular del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos cuatro años y el RIMI para pymes”.

Para el ministro, “todos estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios y una mayor apertura al comercio con el mundo”.

A través de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda agregó que también dialogaron sobre “la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, para que nuestras industrias puedan ser más competitivas”. Además, destacó la relación con la central fabril y aseguró que continuarán trabajando en conjunto para mejorar el acceso de la población a productos a mejores precios.

Reforma laboral: qué se modifica para los repartidores y conductores de plataformas

Reforma laboral: qué se modifica para los repartidores y conductores de plataformas

Entre las principales iniciativas acercadas por los empresarios figura la implementación de estímulos para la construcción y la puesta en marcha de un plan de financiamiento en cuotas orientado a ampliar el consumo.

Temas TucumánBuenos AiresLuis Caputo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia
1

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto
2

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”
3

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo
5

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria
6

Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria

Más Noticias
Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán

Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Comentarios