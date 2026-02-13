Tras la media sanción de la reforma laboral, Luis Caputo se reunió con la cúpula de la UIA

A través de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda agregó que también dialogaron sobre “la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, para que nuestras industrias puedan ser más competitivas”. Además, destacó la relación con la central fabril y aseguró que continuarán trabajando en conjunto para mejorar el acceso de la población a productos a mejores precios.