Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

En una maratónica sesión que se extendió por más de 14 horas, el Senado de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El oficialismo consiguió una victoria legislativa clave al imponerse por 42 votos a favor contra 30 en contra, logrando así avanzar con una de las leyes estructurales de su gestión.