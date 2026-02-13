Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

El homicidio de Joaquín Alejandro Romano (20), ocurrido la noche del jueves en el barrio Juan Pablo II, dio un vuelco decisivo en las últimas horas. El fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, identificó al autor del disparo mortal: se trata de Gustavo Décima, un efectivo policial que habría actuado luego de que su propia hija fuera víctima de un asalto en la zona conocida como "El Sifón".