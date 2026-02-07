Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Un nuevo indicio surgió sobre la existencia de un grupo de jóvenes oriundos de Concepción que habría agredido a otros chicos de su edad luego de haber concurrido a bailar. Los tres hechos se registraron en enero: dos en Tafí del Valle y otro en Las Estancias. Los investigadores sospechan que se trataría de las mismas personas, pero aún restan realizar varias medidas para confirmar esta hipótesis. Por el cambio de fiscal en la causa, las actuaciones se reiniciarían el lunes.
Todo se descubrió a partir de la denuncia realizada por Patricio Ledezma, ex jugador de Universitario. El joven, de 19 años, fue atacado el jueves 29 de enero a la salida del boliche “La Cañada”, en Tafí del Valle. Según la acusación de la fiscala Mónica García de Targa, un grupo de 15 jóvenes oriundos de Concepción lo agredió con golpes de puño y patadas. Por este hecho, fueron procesados y trasladados al penal de Benjamín Paz Santiago Bagne (18) y César Máximo Carreras (19).
Tras tomar estado público este caso, Rodolfo Mazza denunció que su hijo Gastón había sido atacado por unos seis jóvenes oriundos de Concepción en Las Estancias. El hombre, luego de ser asesorado mediante inteligencia artificial, exigió que se le tomara la denuncia en una comisaría del sur de la provincia para que fuera presentada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción y, desde allí, remitida a Catamarca, jurisdicción donde deberá ser investigada. Sin embargo, hasta hoy, esa medida no habría sido concretada.
En las últimas horas surgieron más detalles de un tercer caso. Se habría registrado el 23 de enero en Tafí del Valle y la víctima sería un menor de edad que jugaría al rugby. No se dio a conocer su identidad, pero trascendió que los atacantes también serían oriundos de Concepción y que algunos de ellos jugarían en Huirapuca. El hecho no habría sido denunciado.
Al parecer, los agresores habrían tenido un conflicto con la víctima, que intentó impedir que ingresaran a una reunión privada. No está claro si el ataque se produjo en ese momento o en otro lugar.
Indicios
Si bien los pesquisas aún no pudieron confirmar que se trate de las mismas personas, existen varios indicios que vinculan los casos. Todos se iniciaron a partir de incidentes menores:
El de Las Estancias comenzó cuando Gastón Mazza les recriminó que, al realizar una mala maniobra con la camioneta en la que se desplazaban, tiraran su motocicleta al suelo.
El menor habría sido agredido por intentar impedir que ingresaran a una fiesta privada para la que no estaban invitados.
A Ledezma lo habrían buscado para vengarse por un incidente ocurrido en el interior del boliche.
Además de estas similitudes, varios de los mencionados se conocerían por haber integrado divisiones juveniles de Huirapuca o por ser ex compañeros en establecimientos educativos de Concepción. Trascendió que serían hijos de profesionales o comerciantes de esa ciudad.
El panorama procesal es complejo. En Tucumán sólo podrían investigarse los hechos ocurridos en Tafí del Valle, mientras que el caso de Las Estancias corresponde a la Justicia catamarqueña. En cuanto al ataque al menor, al no existir una denuncia formal, podría ser incorporado como elemento probatorio si se confirma que los sospechosos participaron en varios hechos.
Una pausa
Luego de que el caso tomara estado público y registrara avances significativos, el expediente no tendría movimiento hasta el lunes, cuando asuma un nuevo fiscal al frente de la investigación. García de Targa será designada ese día como fiscal regional del Centro Judicial Capital y su cargo sería ocupado por Gerardo Salas, quien se convertirá en el tercer representante del Ministerio Público que interviene en la causa. El primero fue Marcelo Leguizamón.
Macario Santamarina y Gonzalo Azcárate, defensores de Bagne; José María Molina, representante legal de la víctima; y los investigadores no obtuvieron respuestas, hasta el cierre de esta edición, de las distintas presentaciones realizadas para avanzar con la pesquisa.