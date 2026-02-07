Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Un nuevo indicio surgió sobre la existencia de un grupo de jóvenes oriundos de Concepción que habría agredido a otros chicos de su edad luego de haber concurrido a bailar. Los tres hechos se registraron en enero: dos en Tafí del Valle y otro en Las Estancias. Los investigadores sospechan que se trataría de las mismas personas, pero aún restan realizar varias medidas para confirmar esta hipótesis. Por el cambio de fiscal en la causa, las actuaciones se reiniciarían el lunes.