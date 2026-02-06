Muertes y agresiones a la salida de los boliches: los casos que movilizaron a los tucumanos

Lucas Fernández (17), hijo de un vocal de la Caja Popular, fue baleado en la cabeza el 30 de marzo cuando regresaba en auto desde Yerba Buena con un grupo de amigos con los que había ido a bailar al boliche 2044. La víctima murió nueve días después. Los compañeros del fallecido acusaron del hecho a Andrés Miguel, hijo de un camarista federal y de un policía de la Provincia. Allí se inició un largo proceso judicial que incluyó fallos polémicos y la huida del acusado, que se mantuvo varios años prófugo en Bolivia.