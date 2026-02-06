Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, se refirió a la detención de los dos jóvenes de esa ciudad, acusados de haber participado en la golpiza a Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle. En diálogo con LA GACETA, el jefe municipal cuestionó la prisión preventiva dictada por la Justicia, sostuvo que se trata de una medida “injustificada y desproporcionada” y negó que el hecho pueda compararse con el crimen de Fernando Báez Sosa, como se instaló en algunos sectores de la opinión pública.