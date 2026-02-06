Secciones
Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

La destacada artista se presentará hoy en Lo de la Paliza con un concierto de alto nivel artístico.

TALENTO. La salteña es compositora, coplista y tañedora de quena y sikus.
Hace 6 Hs

Hay noches que trascienden la agenda cultural y se convierten en verdaderas oportunidades para una provincia que respira música. Esta primer viernes de febrero, Tucumán tendrá una de esas ocasiones: la posibilidad de escuchar en vivo a Micaela Chauque, una de las artistas más destacadas de la escena folklórica nacional, en el restaurante y espacio cultural “Lo de la Paliza” (Laprida 181).

Reciente ganadora del Premio Gardel y figura central de la última edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín -donde fue ovacionada por el público-, Chauque llega con una propuesta artística de alto nivel que promete emocionar y sorprender.

Reconocida como una de las mejores vientistas del país, ha construido una carrera sólida y respetada dentro y fuera del ámbito folklórico. Su versatilidad y sensibilidad musical la han llevado a compartir escenario con referentes de la talla de Divididos y Raly Barrionuevo, consolidándose como una artista que dialoga con distintas sonoridades sin perder su raíz.

Velada íntima

En esta ocasión, la música se vivirá en un formato íntimo, pero con la potencia de un espectáculo de primer nivel.

En “Lo de la Paliza”, Chauque ofrecerá un repertorio que combina tradición y contemporaneidad, técnica y emoción, canto y ejecución instrumental, en una propuesta pensada para quienes valoran la música en vivo y la cercanía con los artistas.

Festival de Cosquín 2026: entre la juventud de Nacho Cuellar y la experiencia de Adriana Tula

Festival de Cosquín 2026: entre la juventud de Nacho Cuellar y la experiencia de Adriana Tula

La visita de Micaela Chauque representa una oportunidad valiosa para el público tucumano: disfrutar en nuestra provincia de una artista nacional consagrada y aclamada en cada escenario en el que se presenta, en un espacio que apuesta por la calidad cultural y el encuentro entre músicos y audiencia.

El show comenzará hoy a las 22 y quienes deseen asistir pueden llegar a adquirir su entrada directamente en el espacio o con reservas disponibles, para quienes quieran asegurar su lugar, a través de la línea telefónica 382418094.

