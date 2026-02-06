Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Hay noches que trascienden la agenda cultural y se convierten en verdaderas oportunidades para una provincia que respira música. Esta primer viernes de febrero, Tucumán tendrá una de esas ocasiones: la posibilidad de escuchar en vivo a Micaela Chauque, una de las artistas más destacadas de la escena folklórica nacional, en el restaurante y espacio cultural “Lo de la Paliza” (Laprida 181).