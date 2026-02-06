36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Victorino Premium de Finca La Churita, ubicada en el corazón de Colalao del Valle, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, lleva en su contraetiqueta una declaración de principios. Se describe como “un vino que al degustarlo no se necesitan palabras para describirlo, solo expresar con la mirada la perfección de sus 36 meses de paso por barricas de roble francés”, un proceso al que se suma “el delicado aporte que le da el cabernet sauvignon a este malbec”. El mismo texto revela el origen de su nombre: un homenaje a Victorino, padre del fundador, a quien define como “un hombre de pocas palabras, pero que sus enseñanzas las daba con su actuar. Un hombre calmo y auténtico, tal como lo es el vino”.