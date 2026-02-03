Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

La temporada veraniega en Tafí del Valle se vio sacudida por un nuevo hecho de violencia extrema que, por milagro, no terminó en tragedia. Patricio Ledezma, un joven de 19 años, fue víctima de una feroz agresión por parte de una "patota" a la salida de un local bailable. Mientras la Justicia avanza en la investigación, la Policía confirmó la detención de dos sospechosos, ambos residentes de la ciudad de Concepción.