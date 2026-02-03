Secciones
Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

La Policía informó que los sospechosos de la agresión tienen 18 y 19 años y viven en la ciudad de Concepción.

Uno de los jóvenes que fue detenido por la Policía. Uno de los jóvenes que fue detenido por la Policía.
Hace 1 Hs

La temporada veraniega en Tafí del Valle se vio sacudida por un nuevo hecho de violencia extrema que, por milagro, no terminó en tragedia. Patricio Ledezma, un joven de 19 años, fue víctima de una feroz agresión por parte de una "patota" a la salida de un local bailable. Mientras la Justicia avanza en la investigación, la Policía confirmó la detención de dos sospechosos, ambos residentes de la ciudad de Concepción.

Aún con las huellas visibles del ataque en su cuerpo, Ledezma utilizó sus redes sociales para relatar la pesadilla que vivió. "No hagan eso, pueden matar a alguien. Yo tengo a Jesús conmigo, por eso no me pasó nada", expresó el joven a través de un video en TikTok que rápidamente se volvió viral.

El saldo de la golpiza es alarmante: Patricio terminó con el rostro desfigurado y ambos hombros dislocados, tras haber recibido una serie de impactos que lo dejaron indefenso. 

Quiénes son los detenidos

A partir de las denuncias y el relevamiento de pruebas, la Justicia ordenó la inmediata detención de dos jóvenes que estarían directamente vinculados con la agresión. 

Los sospechosos fueron identificados como Máximo César Carreras, de 19 años, estudiante con domicilio en el barrio Las Rosas de Concepción y Santiago Bagne, de 18 años, domiciliado en el centro de la "Perla del Sur".

Ambos se encuentran a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras se determina el grado de participación de cada uno y si existen más implicados en la agresión grupal.

El fantasma de la violencia juvenil

El caso de Ledezma vuelve a poner sobre la mesa la problemática de las agresiones en banda a la salida de los boliches.

La investigación, que ya cuenta con la intervención de la fiscalía de turno, busca reconstruir los minutos previos al ataque para determinar si existió una provocación previa o si se trató de una emboscada sin motivo aparente. 

