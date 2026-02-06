Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tributo en vivo: plan para los fanáticos del heavy metal
Caprice cervecería (Chacabuco 437) propone dos noches de música en vivo para disfrutar en el Barrio Sur. Esta noche, desde las 22.30, el grupo Choque Metal subirá al escenario con un tributo a Almafuerte, ideal para los fanáticos del heavy nacional.
La agenda continuará mañana, a partir de las 22, con Flora Amarula en formato acústico, repasando clásicos del rock en una propuesta más íntima, pensada para escuchar de cerca y compartir una buena cerveza.
Cine tucumano: la pantalla se enciende en la ciudad jardín
La Casa de la Cultura de Yerba Buena será escenario de una nueva edición de Cine en la Casa, una propuesta que invita a descubrir producciones locales de terror, fantasía y otros géneros poco explorados en la pantalla grande.
La función será está programada para hoy de 20 a 22, con una muestra de cortos tucumanos realizada junto a Cine Tucumano de Género, que reúne historias atravesadas por el miedo, lo extraño y lo desconocido, desde miradas y narrativas locales. La actividad es con entrada libre y gratuita.
Café al piano: música en un ambiente relajado
El Bar Papaya Café & Plantas propone una experiencia distinta para la tarde del viernes 6 de febrero, con una nueva edición de “Café al Piano”, una invitación a disfrutar de música en vivo en un clima cercano y relajado.
Desde las 19, la pianista Gabriela Agüero interpretará un repertorio variado que recorre la música académica, el tango, el folklore y el jazz, en una propuesta inspirada en el formato café concert, donde el público comparte café, sonidos y una experiencia artística sin la rigidez del concierto tradicional. La entrada es a la gorra.
Luces de mi ciudad: la nueva propuesta del bus turístico municipal
San Miguel de Tucumán suma una nueva propuesta para disfrutar las noches de verano con el lanzamiento de “Las luces de mi ciudad”, un recorrido nocturno gratuito del Bus Turístico SMT que invita a redescubrir los espacios más emblemáticos de la capital bajo otra mirada.
La actividad comienza el sábado 7 de febrero y se realizará todos los sábados de febrero y marzo, a partir de las 19.30, con salida desde Plaza Independencia (Laprida primera cuadra). El circuito incluye paradas para fotos en puntos icónicos como el Parque 9 de Julio, Plaza Urquiza, el Puente Peatonal de avenida Mate de Luna y el Parque El Provincial, además de un recorrido por teatros, plazas y polos gastronómicos iluminados de la ciudad. La participación es gratuita, con inscripción previa.
Cultura en Tafí Viejo: nuevas propuestas y shows
Desde mañana Tafí Viejo continuará celebrando la cuarta semana del 11° Festival Cultural de Verano, con propuestas artísticas gratuitas en distintos puntos de la ciudad.
Así, mañana a las 21, se presentará Sergio Abraham en La Parada de Gaspar, ubicada en la intersección de avenida Perú y Entre Ríos. La agenda continuará el domingo 8 de febrero, desde las 20, en la Plaza Rooijakkers (Villa Obrera), con espectáculos de danza y música folklórica a cargo del Ballet Embrujo de mi Tierra, Facundo Rodríguez, Romina Méndez y Puma Atar, junto a la participación de la LSA y el Taller de danzas folklóricas. En el mismo espacio y horario, se presentarán comparsas invitadas que se preparan rumbo a los Corsos de Carnaval 2026, con la actuación de Los Audaces, Sangre Azul, Nuevo Imperio y Estrella de Mar, bajo la conducción de La Chicho Campero.
Todas las actividades son gratuitas y se suspenden por lluvia.
Pasear, comer y comprar: donde su ubicarán las ferias municipales
Durante este fin de semana, las ferias municipales de San Miguel de Tucumán tendrán una edición extendida con propuestas gastronómicas, artesanales y de emprendedores en distintos espacios públicos de la ciudad. La iniciativa reunirá puestos de comida, productos regionales y creaciones locales en distintos puntos de la ciudad.
Las actividades se desarrollarán principalmente por la tarde y noche, con paseos aunque se suspenderán en caso de lluvia o alertas meteorológicas, las ferias serán suspendidas.
Estas son las opciones que podrán visitarse:
- Feria de Artesanos y Gourmet en Parque Avellaneda. Se ubica sobre avenida Mate de Luna y las caminerías internas, con puestos de producción artesanal local. Los food trucks y stands gastronómicos estarán sobre calle Asunción, entre Mate de Luna y San Martín, con opciones para comer y beber al aire libre.
- Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial. Se instala en el sector de avenida Roca y 9 de Julio, concentrando propuestas de comida rápida, bebidas y productos regionales.
- Feria de Emprendedores en Parque Quinto Centenario. Sobre avenida Belgrano al 4200, con emprendimientos de diseño, decoración, indumentaria y producción independiente.