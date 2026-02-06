Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Así, mañana a las 21, se presentará Sergio Abraham en La Parada de Gaspar, ubicada en la intersección de avenida Perú y Entre Ríos. La agenda continuará el domingo 8 de febrero, desde las 20, en la Plaza Rooijakkers (Villa Obrera), con espectáculos de danza y música folklórica a cargo del Ballet Embrujo de mi Tierra, Facundo Rodríguez, Romina Méndez y Puma Atar, junto a la participación de la LSA y el Taller de danzas folklóricas. En el mismo espacio y horario, se presentarán comparsas invitadas que se preparan rumbo a los Corsos de Carnaval 2026, con la actuación de Los Audaces, Sangre Azul, Nuevo Imperio y Estrella de Mar, bajo la conducción de La Chicho Campero.