Video: así atacaron a Patricio Ledezma a la salida del boliche “La Cañada”, en Tafí del Valle

En las últimas horas se conoció un video que muestra el brutal ataque sufrido por Patricio Ledezma, un joven de 19 años, a la salida del boliche “La Cañada”, en Tafí del Valle. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular, registran el momento en que la víctima es golpeada por al menos dos personas.
Por el hecho ya hay dos detenidos, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades y el contexto en el que se produjo la agresión.
En el video se observa a Ledezma con visibles lesiones en el rostro y el cuerpo. El propio joven relató que sufrió múltiples golpes, un hematoma y una hemorragia en uno de sus ojos, producto de la golpiza.
Este martes también se conoció el testimonio de la víctima, quien aseguró que, pese a la violencia del ataque, se encuentra con ánimo de recuperación. “Yo estoy con Jesús, por eso no me pasó nada”, expresó, en referencia a su fe, y agradeció haber salido con vida del episodio.
El caso generó conmoción en la comunidad de Tafí del Valle, donde vecinos y usuarios de redes sociales reclamaron mayor seguridad en la zona de locales nocturnos y pidieron que el hecho no quede impune.
Las autoridades continúan analizando las imágenes y tomando declaraciones para esclarecer lo ocurrido y definir la situación procesal de los detenidos.