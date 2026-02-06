Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Uno de los ejes centrales del reclamo familiar apunta a la desproporción entre las lesiones constatadas y la gravedad de la imputación. Gómez insistió en que el informe médico habla de un moretón y un rasguño, mientras que la causa se investiga como tentativa de homicidio. “Si realmente hubieran querido matarlo entre tantas personas, no estaría caminando ni subiendo videos al otro día”, argumentó. También rechazó de plano la asociación de su hijo con el rugby, un punto que se instaló con fuerza en el debate público. “Mi hijo no juega al rugby, no pertenece a ningún club. Hace otro deporte. El vínculo con los demás chicos es que fueron compañeros de la escuela. Concepción es chica, acá todos se conocen”, explicó. En su testimonio, Gómez brindó además un relato detallado del allanamiento realizado en su domicilio, al que calificó como “violento y excesivo”. Según contó, el operativo se llevó adelante cuando Santiago no se encontraba en la vivienda. “Rompieron la reja y la puerta, entraron gritando, me tiraron al piso, me apuntaron con armas. Eran muchas personas del Grupo Cero. Buscaban sangre, revisaban todo. Yo estaba sola”, relató. La mujer aseguró que nunca se resistió y que, de haber tocado el timbre, ella misma habría abierto la puerta. De acuerdo con su versión, Santiago estaba trabajando con su padre en el campo y se presentó voluntariamente al ser avisado. “Entró caminando, entregó su teléfono, dio la clave. Nunca se negó a nada”, remarcó. “Nosotros no defendemos la violencia”, insistió Marisa Gómez. “Defendemos la justicia. Y creemos que hoy se está juzgando a mi hijo más por lo mediático que por las pruebas”.