Dictan un mes de prisión preventiva para los acusados del ataque a la salida de un boliche en Tafí del Valle

La causa sigue abierta y la Justicia intenta identificar a otros jóvenes que habrían tenido una participación activa en el ataque. En ese marco, la querella solicitará nuevas diligencias, entre ellas la declaración de los propietarios y del personal de seguridad del boliche, la revisión de cámaras de seguridad y un rastreo de redes sociales a cargo de Delitos Telemáticos.