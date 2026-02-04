Dictan un mes de prisión preventiva para los acusados del ataque a la salida de un boliche en Tafí del Valle
Según la investigación, la víctima fue atacada por 15 jóvenes. El abogado del joven atacado sostuvo que Sostuvo el hecho debería encuadrarse como tentativa de homicidio. Por qué el juez rechazó esta calificación.
La Justicia ordenó la prisión preventiva por 30 días para los dos jóvenes imputados por el violento ataque ocurrido a la salida de un boliche en Tafí del Valle. Ambos están acusados del delito de lesiones graves en grado de tentativa agravadas por la pluralidad de participantes, mientras continúa la investigación para identificar a otros presuntos involucrados.
La medida fue dispuesta por el juez Javier Núñez Campero, quien rechazó todos los planteos de las defensas, confirmó la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y ordenó el traslado de los imputados a una unidad penitenciaria, sin precisar a cuál de las cárceles provinciales serán derivados.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Hugo Campos sostuvo que la víctima fue atacada por al menos 15 jóvenes y solicitó que ambos imputados permanezcan detenidos por 60 días. La querella acompañó el pedido, aunque finalmente el magistrado resolvió fijar la prisión preventiva por un plazo menor.
Posturas contrapuestas en la audiencia
El querellante José María Molina, representante legal de la víctima, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero consideró que la calificación legal es insuficiente. Sostuvo que el hecho debería encuadrarse como tentativa de homicidio y anticipó que, con el avance del proceso, incorporará nuevas pruebas para que se modifique la imputación.
Las defensas, en tanto, rechazaron de manera contundente la acusación. Ángel Fara y Luis Medina, abogados de César Máximo Carreras (19), cuestionaron que la fiscalía no haya individualizado la participación concreta de su defendido en el ataque. Además, argumentaron que Carreras no aparece en los videos que se viralizaron tras el hecho.
Por su parte, Gonzalo Azcárate y Macario Santamarina, defensores del otro imputado, no sólo se opusieron a la acusación, sino que solicitaron la nulidad del proceso, al considerar que la imputación carecía de fundamentos e incluso de indicios mínimos que vincularan a su asistido con la agresión.
En forma subsidiaria, todos los defensores pidieron que, en caso de dictarse una medida de coerción, se dispusiera bajo la modalidad de arresto domiciliario, solicitud que también fue rechazada por el juez.
El ataque y las lesiones
El hecho tuvo como víctima a Patricio Ledezma (19), quien relató que el jueves 29 se produjo un incidente menor dentro del boliche “La Cañada”, en el que se vio involucrado de manera circunstancial. El personal de seguridad intervino y retiró a quienes iniciaron el conflicto. Horas después, al salir del local junto a un amigo, advirtió que un grupo de jóvenes los estaba esperando.
Según la reconstrucción del caso, Ledezma intentó escapar, pero fue derribado tras una zancadilla y cayó en una especie de zanja, donde comenzó a ser golpeado de manera reiterada. “Cuando algunos intentaban sacar a los más agresivos, aparecían otros para continuar con la golpiza”, explicó Molina.
Como consecuencia del ataque, el joven sufrió luxación en ambos hombros, una herida con sangrado en un ojo, daños en dos dientes y múltiples escoriaciones en distintas partes del cuerpo, especialmente en la espalda.
Investigación en curso y posibles más implicados
La denuncia fue radicada ese mismo día por la madre de la víctima, quien aportó los nombres de dos presuntos agresores. A partir de esos datos, la Policía inició una investigación que incluyó el análisis de los videos del ataque que circularon en redes sociales.
Tras autorizarse las medidas solicitadas por la fiscalía, efectivos de distintas unidades policiales, bajo la coordinación del comisario Marcos Goane, concretaron las detenciones y secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a pericias.
La causa sigue abierta y la Justicia intenta identificar a otros jóvenes que habrían tenido una participación activa en el ataque. En ese marco, la querella solicitará nuevas diligencias, entre ellas la declaración de los propietarios y del personal de seguridad del boliche, la revisión de cámaras de seguridad y un rastreo de redes sociales a cargo de Delitos Telemáticos.
“Es un hecho muy grave y la investigación está avanzando”, concluyó Molina.