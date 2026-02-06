El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

1- Esta provincia ha dejado de ser un lugar de paso del narcotráfico para convertirse en un centro de acopio. Lo confirman informes, estadísticas y opiniones de especialistas. Esto genera un incremento de lo que se denomina como la narcocriminalidad. Es decir, los crímenes relacionados o derivados del tráfico de droga. El año pasado, por ejemplo, se abrieron causas por enfrentamientos entre bandas vinculadas con el narcotráfico. Además, aparecieron causas por lavado de activos. Allí se destaca el “caso Alberdi”, en el que están imputados el ex intendente de esa ciudad, una legisladora y otros ex funcionarios. También cayó el “Petiso David” Lobo, quien venía siendo investigado desde 2012 en diferentes causas, pero quedó procesado por lavado de activos derivados de la droga.