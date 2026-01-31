Seven de Tafí del Valle: el vendedor ambulante que juega su partido fuera de la cancha

El trabajo tampoco termina en la venta. Está la logística, el traslado de la mercadería, el armado del día. “Yo traigo una caja y una mochila para poder traer las cosas”, resume. Si el evento dura más de una jornada, busca dónde quedarse. “Si son varios días, me quedo en un camping o en la casa de algún familiar, si lo tengo cerca”, explica. Esta vez está por el día, aunque no descarta quedarse si hay actividad al día siguiente: “Si hay fiesta mañana, me quedo en la casa de una prima”.