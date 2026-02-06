Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Una grilla diversa

La programación reunirá bandas de distintos puntos del país, con un marcado protagonismo de la escena tucumana y de los Valles Calchaquíes. Este primer día pasarán por el escenario Duende de Tafí, Metaroot, Momentáneamente, Mi Elección de Vida, Mi Último Intento, Melitón Arjona, Trompo y sus Destajadores, Quiénes son los que vienen, Andrea Mamondes, Vampiro Indio y Los Chonis, entre otros.