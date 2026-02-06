Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Amaicha del Valle volverá a convertirse hoy y mañana en un punto de encuentro donde el rock, la cultura ancestral y la solidaridad dialogan en un mismo escenario. El festival Pacha Rock 2026 celebrará su segunda edición en el Club Deportivo Amaicha, con más de 20 bandas, artistas visuales, feriantes y una causa solidaria que atraviesa toda la propuesta: lo recaudado será destinado a la Escuela N.º 10 “Claudia Vélez de Cano”, una institución importante para la comunidad.
Lejos de pensarse como un evento estrictamente musical, el Pacha Rock se consolida como una experiencia colectiva. Cada jornada comenzará con una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, un gesto que marca el pulso simbólico del festival y reafirma su identidad. Una mezcla de rock con raíces, con territorio y con sentido comunitario.
Una grilla diversa
La programación reunirá bandas de distintos puntos del país, con un marcado protagonismo de la escena tucumana y de los Valles Calchaquíes. Este primer día pasarán por el escenario Duende de Tafí, Metaroot, Momentáneamente, Mi Elección de Vida, Mi Último Intento, Melitón Arjona, Trompo y sus Destajadores, Quiénes son los que vienen, Andrea Mamondes, Vampiro Indio y Los Chonis, entre otros.
Mañana será el turno de Francheros (Buenos Aires), La Freestalera, Estonia Rock, Bogardus, Burro de Arranque Rock, Sullka Wara, Antigua Rocca, Niño Fuego, Nancy Pedro, El Contuvernio y Mensajeros Químicos. El cierre volverá a estar atravesado por un ritual dedicado a la Madre Tierra.
Un escenario con peso
El Club Deportivo Amaicha no es un lugar más. Es un espacio que supo recibir a artistas como Divididos y León Gieco, y que hoy vuelve a cobrar protagonismo como epicentro cultural del valle. Para esta edición, la organización trabajó en una locación especialmente acondicionada, buscando que el público viva el festival como una experiencia integral, desde lo musical hasta lo ritual y lo social.
Además del rock, la propuesta incluye coplas, vidalas, muralismo y ferias de artesanos, en un cruce de lenguajes que refuerza la identidad local y el diálogo entre tradición y expresiones contemporáneas.
Música con causa
El Pacha Rock mantiene un perfil solidario y popular. Las entradas anticipadas tienen un valor de $25.000, con venta online a través de alpogo.com o de manera presencial en Lunáticos Viajantes en calle Mendoza al 148 de San Miguel de Tucumán. También habrá venta en puerta y descuentos para quienes colaboren con útiles escolares, en un contexto clave por el inicio del ciclo lectivo tras el carnaval.
La organización destacó que el objetivo no es comercial, sino sostener un proyecto cultural con impacto real en la comunidad, aun cuando implique una logística compleja “del otro lado de la montaña”, con traslados, permisos y producción para todas las bandas.
El antecedente inmediato alimenta las expectativas. En la edición anterior se prometieron 12 horas de música y el festival terminó extendiéndose a 17. Por eso para este 2026, la meta no es menos ambiciosa. Se anhelan dos jornadas intensas, con hasta 48 horas de rock y actividades culturales.
Con identidad propia y una fuerte impronta comunitaria, el Pacha Rock 2026 se afirma como una de las propuestas culturales más significativas del calendario musical del norte argentino y como una experiencia que va más allá del escenario en el corazón de los Valles Calchaquíes.
Cómo llegar
Durante el fin de semana del Pacha Rock, Amaicha del Valle espera un importante movimiento turístico. Desde la capital se puede llegar por la ruta 307, atravesando Tafí del Valle, mientras que desde los Valles Calchaquíes el acceso es por la ruta 40. La comuna contará con refuerzo de servicios, puestos sanitarios y control de tránsito. Además, se recomienda ir con alojamiento ya reservados, ya que hosterías, casas de familia y campings suelen completar su capacidad en fechas de alta concurrencia.