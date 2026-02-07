Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

La estrategia de la central obrera apunta a llenar la calle e intentar influir en los senadores considerados “dialoguistas”, a quienes dentro de la CGT observan más enfocados en la discusión por el impuesto a las Ganancias que en el impacto de la reforma sobre los derechos laborales. “Parece que el gobierno se los va a conceder... veremos”, confió a Ámbito uno de los asistentes al encuentro. Otro de los presentes, en tono crítico, parafraseó a un ex ministro alfonsinista para describir las conversaciones con los mandatarios provinciales: “La CGT les habló con el corazón y ellos les respondieron con la billetera”.