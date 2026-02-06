Secciones
Política

La CGT en una encrucijada: entre el lobby en el Senado y la amenaza de un paro nacional

Sin confianza en el Indec y bajo asedio por la reforma laboral, la central obrera recalibra su plan de lucha.

DEBATE POR LA REFORMA LABORAL. La CGT se reunirá este viernes para fijar postura. DEBATE POR LA REFORMA LABORAL. La CGT se reunirá este viernes para fijar postura.
Hace 1 Hs

La cúpula de la CGT se reúne en la histórica sede de Azopardo con la urgencia de definir cómo frenar la reforma laboral que ya asoma en el horizonte del Senado. La reunión del consejo directivo se da en un clima de ebullición interna, donde conviven la cautela de los negociadores y la urgencia de los sectores más combativos que exigen un cese de actividades inmediato.

Mientras el sector liderado por Héctor Daer y Gerardo Martínez apuesta a una "cirugía mayor" del proyecto mediante el diálogo con gobernadores y senadores, el ala de Pablo Moyano y los gremios del transporte presionan por una movilización masiva o un paro nacional para el día del debate.

Para la central obrera, no solo está en juego el régimen laboral, sino su propio rol como actor político. ¿Seguirá siendo un interlocutor en los despachos o volverá a ser el protagonista de la resistencia en la calle?, es el principal interrogante.

En paralelo, la CGT busca disputarle al Gobierno el relato de la realidad económica. Tras la salida de Marco Lavagna del Indec, la central lanzará su propio índice de inflación. "Los datos oficiales ya no generan confianza", advirtió el cosecretario Cristian Jerónimo, quien calificó la reforma como una iniciativa redactada "maliciosamente" para desproteger al trabajador.

Temas Buenos AiresPablo MoyanoHéctor DaerLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El secretario de Trabajo defendió la reforma laboral y cruzó a la CGT por la amenaza de paro

El secretario de Trabajo defendió la reforma laboral y cruzó a la CGT por la amenaza de paro

Debate por la reforma laboral: la CGT se reunirá este viernes y no descarta medidas de fuerza

Debate por la reforma laboral: la CGT se reunirá este viernes y no descarta medidas de fuerza

Reforma laboral: la CGT activa gestiones en el Senado

Reforma laboral: la CGT activa gestiones en el Senado

Caputo desafió a los gobernadores por la reforma laboral: “El modelo viejo de impuestos altos no sirve”

Caputo desafió a los gobernadores por la reforma laboral: “El modelo viejo de impuestos altos no sirve”

Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
4

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?
5

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Yerba Buena dio de baja a la empresa de El Militar Sosa tras el crimen de Érika Álvarez
6

Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Más Noticias
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Yerba Buena dio de baja a la empresa de El Militar Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

¿Qué dice el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos?

¿Qué dice el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos?

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios