La CGT en una encrucijada: entre el lobby en el Senado y la amenaza de un paro nacional

La cúpula de la CGT se reúne en la histórica sede de Azopardo con la urgencia de definir cómo frenar la reforma laboral que ya asoma en el horizonte del Senado. La reunión del consejo directivo se da en un clima de ebullición interna, donde conviven la cautela de los negociadores y la urgencia de los sectores más combativos que exigen un cese de actividades inmediato.