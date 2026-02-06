Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Desde el lugar, un agente -vestido con piloto impermeable- intentó advertirle que no continuara, pero el conductor no hizo caso. Finalmente, con ayuda del personal que se encontraba en el lugar, el conductor logró retroceder y salir del sector inundado. La intervención del agente fue clave para evitar que el vehículo quedara completamente atrapado o que se produjera una situación de mayor riesgo.