Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Pese a la lluvia intensa y a la señalización que prohíbe circular por el paso bajo nivel, el conductor avanzó; la intervención de un agente municipal evitó que la situación terminara en un accidente.

Hace 1 Hs

Un automovilista vivió momentos de tensión al intentar cruzar el puente Central Córdoba de calle 24 de Septiembre, zona históricamente vulnerable a inundaciones durante lluvias intensas. La crecida del agua llegó a cubrir gran parte del vehículo y obligó a la intervención de personal municipal para evitar un desenlace mayor.

La escena quedó registrada en imágenes. Según se pudo observar, pese a la lluvia persistente y a la señalización visible que advierte sobre el peligro de circular por el lugar, el conductor decidió avanzar y se metió bajo el puente, donde el nivel del agua era notoriamente alto. En pocos segundos, el vehículo quedó prácticamente detenido, con el agua rodeándolo por completo.

Desde el lugar, un agente -vestido con piloto impermeable- intentó advertirle que no continuara, pero el conductor no hizo caso. Finalmente, con ayuda del personal que se encontraba en el lugar, el conductor logró retroceder y salir del sector inundado. La intervención del agente fue clave para evitar que el vehículo quedara completamente atrapado o que se produjera una situación de mayor riesgo.

Desde las autoridades reiteraron el llamado a no circular por zonas bajas en caso de lluvia, especialmente en pasos bajo nivel como el de 24 de Septiembre, un punto que históricamente registra anegamientos. 

Temas Lluvias de verano 2026
