Reforma laboral: la presión del Gobierno de Javier Milei funcionó y la media sanción está al caer

“Con mi voto no”: Yedlin cuestionó el pragmatismo de Jaldo

La interna en el peronismo tucumano sumó un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones del diputado nacional Pablo Yedlin, quien salió al cruce de la postura “pragmática” adoptada por el gobernador Osvaldo Jaldo respecto a las negociaciones con el Gobierno Nacional. “No es un tema de ‘negociación’ con el poder ejecutivo nacional, es el modelo, y lo que hay que discutir es justamente eso. El DNU 70, la Ley Bases, la reforma laboral, no son ‘negociaciones pragmáticas’ son la base del modelo. Con mi voto no”, publicó el legislador de Unión por la Patria. Yedlin acompañó su tuit con una publicación periodística donde el Gobernador justificó la necesidad de acompañar medidas de Nación.