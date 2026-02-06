Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Guía básica para mantenerlas sanas

Las plantas carnívoras requieren cuidados específicos para crecer sanas y fuertes. Aunque son de exterior, pueden ubicarse en interiores luminosos, siempre que se respete su necesidad de luz y humedad. Es importante no moverlas de un lugar a otro, ya que, como cualquier planta, sufren los cambios bruscos. Uno de los puntos centrales es el riego. La maceta debe colocarse dentro de una bandeja con agua hasta la mitad para que la planta absorba desde abajo. Cuando el agua se consume, se debe dejar pasar un día y volver a rellenar. En verano, el riego debe ser constante. Solo se recomienda usar agua de lluvia, agua destilada o agua desmineralizada del aire acondicionado. No se debe utilizar agua de la canilla, filtrada ni mineral. La luz varía según la especie. Las sarracenias necesitan mucho sol directo, con cuidado del sol intenso del mediodía en verano. Las venus requieren medio día de sol y las droseras prefieren sombra, con un máximo de tres o cuatro horas de sol. En cuanto a plagas, si aparecen orugas o insectos grandes, se pueden retirar con la mano. Para plagas pequeñas, como cochinillas, se recomienda usar un pincel pequeño y quitarlas con cuidado. En casos puntuales se pueden aplicar productos, siempre en dosis mínimas, ya que son plantas sensibles. No se deben usar fertilizantes ni pesticidas ni alimentarlas con carne o insectos muertos. A medida que crecen, las hojas más viejas se tornan negras, un proceso natural que permite el desarrollo de nuevas hojas.