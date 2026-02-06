Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, publicó un video en sus redes sociales donde cuestionó con dureza a la intendenta Rossana Chahla al mostrar las reiteradas inundaciones que afectan a su barrio cada vez que llueve.
En la grabación, la legisladora se mostró caminando descalza, con el agua hasta las rodillas, mientras exhibía calles anegadas y las dificultades que atraviesan los vecinos tras cada tormenta. Durante el video calificó la situación como “una vergüenza” y reclamó respuestas urgentes por parte del municipio.
“Así llegó yo a mi casa cada vez que llueve. Calle Muñecas, a ver si llega por acá a hacer un TikTok”, expresó en tono irónico. Además, redobló las críticas contra la jefa municipal al señalar: “En vez de irse a Panamá a dar clases de cómo no inundarse, lléguese a la esquina de Muñecas y Uruguay y denos clases a todos los vecinos”.