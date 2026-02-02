Caputo desafió a los gobernadores por la reforma laboral: “El modelo viejo de impuestos altos no sirve”

La pulseada entre la Casa Rosada y las provincias sumó un nuevo capítulo de tensión. El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una dura advertencia a los gobernadores que condicionaron su apoyo a la reforma laboral debido al recorte en el Impuesto a las Ganancias para empresas. "La Argentina tiene que bajar impuestos para ganar competitividad", afirmó el funcionario, al ratificar el rumbo del plan económico.