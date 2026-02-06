La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei

La definición se tomó tras un encuentro realizado en la sede de Azopardo 602, en la ciudad de Buenos Aires, donde quedaron en evidencia diferencias internas respecto de la estrategia de protesta a seguir. La convocatoria está prevista para las 15 en la Plaza de los Dos Congresos. El anuncio fue realizado por Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro e integrante del triunvirato que conduce la CGT.