La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este viernes avanzar con un plan de acción en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y convocó a una movilización frente al Congreso para el próximo miércoles, jornada en la que el Senado comenzará a debatir la iniciativa.
La definición se tomó tras un encuentro realizado en la sede de Azopardo 602, en la ciudad de Buenos Aires, donde quedaron en evidencia diferencias internas respecto de la estrategia de protesta a seguir. La convocatoria está prevista para las 15 en la Plaza de los Dos Congresos. El anuncio fue realizado por Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro e integrante del triunvirato que conduce la CGT.
Rechazo al proyecto del Gobierno
“La CGT tiene un rechazo total y absoluto a este proyecto de reforma laboral”, sostuvo Sola durante una conferencia de prensa. De acuerdo con el dirigente, la iniciativa oficial “no busca modernizar el mundo del trabajo” y “afecta derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.
Asimismo, señaló que la propuesta representa “una transferencia de recursos desde el sector trabajador hacia el sector empleador” y confirmó que la central obrera ya transmitió su postura a los legisladores involucrados en el tratamiento parlamentario.
Desde la conducción sindical indicaron que la movilización tendrá carácter nacional y que se impulsarán manifestaciones en distintas capitales provinciales. En Córdoba, por ejemplo, varios gremios ya analizan de qué manera participarán de la protesta.
Diferencias internas en la CGT
La decisión también dejó al descubierto tensiones dentro de la central obrera. Algunos sectores, como la Uocra, Sanidad y Comercio, promovieron una movilización sin paro general, con el objetivo de visibilizar el reclamo sin avanzar, al menos por ahora, hacia una medida de fuerza total.
En contraste, otros sindicatos planteaban la necesidad de convocar a un paro general para expresar una oposición más contundente al Gobierno. Entre ellos se encuentran la UOM, Bancarios, Camioneros y Canillitas.
Tampoco logró consenso una alternativa intermedia que proponía realizar la movilización acompañada por un cese de actividades desde el mediodía, iniciativa que buscaba facilitar la asistencia de trabajadores al Congreso.