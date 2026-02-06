Secciones
Política

La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei

La convocatoria está prevista para el próximo miércoles a las 15, en la Plaza de los Dos Congresos.

La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral. La CGT se movilizará al Congreso en rechazo de la reforma laboral.
Hace 1 Hs

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este viernes avanzar con un plan de acción en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y convocó a una movilización frente al Congreso para el próximo miércoles, jornada en la que el Senado comenzará a debatir la iniciativa. 

La definición se tomó tras un encuentro realizado en la sede de Azopardo 602, en la ciudad de Buenos Aires, donde quedaron en evidencia diferencias internas respecto de la estrategia de protesta a seguir. La convocatoria está prevista para las 15 en la Plaza de los Dos Congresos. El anuncio fue realizado por Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro e integrante del triunvirato que conduce la CGT.

Rechazo al proyecto del Gobierno

“La CGT tiene un rechazo total y absoluto a este proyecto de reforma laboral”, sostuvo Sola durante una conferencia de prensa. De acuerdo con el dirigente, la iniciativa oficial “no busca modernizar el mundo del trabajo” y “afecta derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

Asimismo, señaló que la propuesta representa “una transferencia de recursos desde el sector trabajador hacia el sector empleador” y confirmó que la central obrera ya transmitió su postura a los legisladores involucrados en el tratamiento parlamentario.

Desde la conducción sindical indicaron que la movilización tendrá carácter nacional y que se impulsarán manifestaciones en distintas capitales provinciales. En Córdoba, por ejemplo, varios gremios ya analizan de qué manera participarán de la protesta.

Diferencias internas en la CGT

La decisión también dejó al descubierto tensiones dentro de la central obrera. Algunos sectores, como la Uocra, Sanidad y Comercio, promovieron una movilización sin paro general, con el objetivo de visibilizar el reclamo sin avanzar, al menos por ahora, hacia una medida de fuerza total.

En contraste, otros sindicatos planteaban la necesidad de convocar a un paro general para expresar una oposición más contundente al Gobierno. Entre ellos se encuentran la UOM, Bancarios, Camioneros y Canillitas.

Tampoco logró consenso una alternativa intermedia que proponía realizar la movilización acompañada por un cese de actividades desde el mediodía, iniciativa que buscaba facilitar la asistencia de trabajadores al Congreso.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoCongresoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caputo desafió a los gobernadores por la reforma laboral: “El modelo viejo de impuestos altos no sirve”

Caputo desafió a los gobernadores por la reforma laboral: “El modelo viejo de impuestos altos no sirve”

Debate por la reforma laboral: la CGT se reunirá este viernes y no descarta medidas de fuerza

Debate por la reforma laboral: la CGT se reunirá este viernes y no descarta medidas de fuerza

La CGT en una encrucijada: entre el lobby en el Senado y la amenaza de un paro nacional

La CGT en una encrucijada: entre el lobby en el Senado y la amenaza de un paro nacional

Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Regional Amateur: Tucumán Central conocerá a su rival este domingo

Regional Amateur: Tucumán Central conocerá a su rival este domingo

Lo más popular
Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
1

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
2

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
3

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial
4

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes
5

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
6

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Más Noticias
Cruces por las inundaciones: Sangenis le respondió a Molinuevo y habló de “oportunismo electoral”

Cruces por las inundaciones: Sangenis le respondió a Molinuevo y habló de “oportunismo electoral”

Rossana Chahla supervisó los trabajos tras la fuerte tormenta que anegó zonas de la capital

Rossana Chahla supervisó los trabajos tras la fuerte tormenta que anegó zonas de la capital

Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”

Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”

¿Quién corre con el caballo del comisario?

¿Quién corre con el caballo del comisario?

Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

¿En qué puesto quedó Osvaldo Jaldo en el ranking de gobernadores?

¿En qué puesto quedó Osvaldo Jaldo en el ranking de gobernadores?

Comentarios