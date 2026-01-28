Adiós a las papas fritas: snacks saludables, crujientes y sabrosos

Precalentá el horno a 200º y poné en una bandeja papel de horno. En un recipiente mezclá dos cucharadas de aceite de oliva, ajo en polvo, pimienta negra, comino y pimentón. Luego, escurrí bien 400g de garbanzos cocidos. Quitá el exceso de humedad con un papel de cocina. Añadí los garbanzos al bol donde tenés hecha la mezcla de aceite de oliva y especias y mezcla bien para que se impregnen de forma homogénea.