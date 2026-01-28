Secciones
Adiós a las papas fritas: snacks saludables, crujientes y sabrosos

Con una textura idéntica y con un sabor igual de delicioso, estas alternativas son ideales para incorporar como colación.

Garbanzos crocantes, una receta ideal para sustituir las papas fritas.
Hace 6 Min

Las papas fritas pueden ser un snack bastante adictivo, sobre todo si nos encontramos en situaciones de estrés. Comprar un paquete de ellas puede llevarnos a vaciar la bolsa sin sentirnos saciados en ningún momento, e incluso con ganas de más. Sin embargo, existen alternativas que pueden llenar nuestro estómago, ser igualmente crocantes y deliciosas, y a la vez beneficiosas para la salud.

Existen razones psicológicas por la que las papas fritas son ese snack que no podemos parar de comer, más aún si nos invade la inquietud o la preocupación. "Cuando estamos bajo estrés, el cuerpo libera cortisol, lo que aumenta el deseo de alimentos reconfortantes, como dulces y alimentos salados", dijo Jonathan Alpert, psicoterapeuta y autor radicado en Nueva York al medio Fox News.

¿Por qué nos gustan tanto las papas fritas?

"Estos alimentos producen entonces una sensación de saciedad o incluso de indulgencia, proporcionando un alivio temporal de las emociones negativas o difíciles, como el estrés y la ansiedad”, advierte el especialista. Sin embargo, los valores nutricionales de este tipo de snack son bastante deficientes.

"Las papas frutas son básicamente grasas saturadas, que combinan carbohidratos refinados", explica el entrenador de rendimiento y experto en bienestar Jacob Zemer. "Las papas fritas son muy 'palatables', término que usamos para describirlas a nivel nutricional. Eso sucede cuando se come algo que tiene carbohidratos y grasas, y [las papas fritas] son muy sabrosas debido a ese elemento salado", advierte Zemer.

Sin embargo, podemos cambiar nuestra rutina de refrigerios con alternativas más saludables que las papas fritas. Ya sea cambiar el modo de cocción de las papas por el horno, o alternar de verduras por otras más ricas en nutrientes, todas estas recetas nos harán desear que sea el momento de comer un refrigerio.

Alternativas deliciosas y saludables a las papas fritas

1. Chips de vegetales

Los chips vegetales son una forma de sustituir las típicas papas fritas de bolsa sin renunciar a un snack crujiente y sabroso. Son una forma muy ligera de picoteo que te encantará y además sencillísima de hacer.

Además de fáciles de prepar, podés hacer los chips de las verduras más variadas: manzana, zanahoria, calabacín, remolacha. Para elaborarlos, cortá los vegetales en rodajas muy finas. Una vez hechas las láminas podés meterlas tal o untarles aceite de oliva virgen extra o aceite de coco. Luego llevalas al horno precalentado a 180º sobre un papel encerado o de horno bien separadas durante 15 o 20 minutos, dependiendo del grosor y tipo de vegetales.

Una vez estén hechos tus chips sacalos del horno y añadiles sal y las especias que más te gusten como ajo en polvo, pimentón, pimienta negra, orégano.

2. Garbanzos especiados al horno

Este es un aperitivo crujiente, lleno de sabor y con una buena cantidad de proteína vegetal.

Precalentá el horno a 200º y poné en una bandeja papel de horno. En un recipiente mezclá dos cucharadas de aceite de oliva, ajo en polvo, pimienta negra, comino y pimentón. Luego, escurrí bien 400g de garbanzos cocidos. Quitá el exceso de humedad con un papel de cocina. Añadí los garbanzos al bol donde tenés hecha la mezcla de aceite de oliva y especias y mezcla bien para que se impregnen de forma homogénea.

Extendé los garbanzos en el papel de horno y cocinalos durante 30 minutos. A mitad del horneado sacá la bandeja para mezclarlos bien y continuá la cocción. Sacá los garbanzos del horno, poneles sal y dejá que se enfríen antes de comerlos o guardarlos en un tarro hermético.

3. Hummus con crackers

Poné en la licuadora 400g de garbanzos cocidos y escurridos. Añad el jugo de un limón, una cucharada generosa de tahini, un diente de ajo, sal, comino, media taza de agua o caldo y sal, triturá bien todos los ingredientes hasta lograr una crema homogénea y ¡listo!

Podés servir tu hummus con pimentón, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y semillas de sésamo, y disfrutarlo con crackers, pan casero o palitos de zanahoria. Se trata de una elaboración básica para tener siempre en casa y picar en cualquier momento sin remordimientos.

