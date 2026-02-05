El momento del día en que debemos tomar el último trago de agua para dormir toda la noche

La relación entre la hidratación y el sueño se encuentra en una curva de campana: la falta de hidratación puede afectar la calidad del descanso, ya que Harris señala que el descanso insuficiente puede provocar una hidratación inadecuada. Un estudio de 2019 incluso descubrió que los adultos que dormían poco (seis horas o menos) también tenían niveles de hidratación subóptimos. Pero, a la misma vez, beber demasiados líquidos puede provocar múltiples viajes al baño, lo que significa más interrupciones del sueño a lo largo de la noche.