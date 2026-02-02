Dormir siestas largas: por qué podría aumentar el riesgo de enfermedades graves

Un equipo de científicos del Instituto de Nutrición de la Universidad Fudan en Shanghai (China) llevó a cabo un estudio en el que analizaron los patrones de sueño y el riesgo de accidente cerebrovascular en más de 90.000 personas mayores de 50 años. Los resultados revelaron que aquellos que tomaban regularmente siestas de al menos una hora tenían un 23% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral en comparación con quienes dormían menos tiempo o no dormían siesta.