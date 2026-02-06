Cómo dormir mejor para cuidar la memoria y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

Durante la noche, especialmente en las fases de sueño profundo, el cerebro se encarga de consolidar recuerdos y eliminar sustancias tóxicas que se acumulan a lo largo del día. Cuando este proceso no se completa de manera adecuada, aumenta el riesgo de problemas de memoria y envejecimiento cerebral. Por eso, especialistas coinciden en que mejorar la calidad del sueño es una de las estrategias más simples y efectivas para proteger la salud mental a largo plazo.