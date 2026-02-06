Secciones
SociedadSalud

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Aunque parece práctico, usar el celular como despertador puede perjudicar la calidad del sueño y el descanso. Cuáles son las razones y qué alternativas recomiendan los especialistas.

Muchas personas usan el celular como despertador. Muchas personas usan el celular como despertador. Hola
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Para muchas personas, el celular reemplazó al despertador tradicional. Sin embargo, lo que parece una solución cómoda puede convertirse en un hábito que afecta negativamente el descanso y la salud en general. Especialistas en sueño advierten que dormir con el teléfono al alcance de la mano no es inocuo.

Cuáles son los celulares que más bajaron de precio tras la quita de los impuestos

Cuáles son los celulares que más bajaron de precio tras la quita de los impuestos

La luz de la pantalla, las notificaciones y la tentación de revisar mensajes o redes sociales antes de dormir y al despertar alteran los ciclos naturales del sueño. Por eso, cada vez más expertos recomiendan volver a métodos más simples para despertarse y dejar el celular fuera del dormitorio.

¿Por qué no deberíamos usar su celular como despertador?

1- Uno de los principales problemas que puede ocasionar el despertador del teléfono celular es la función ‘posponer’, que permite retrasar la alarma en intervalos de pocos minutos. 

Esto provoca que el cuerpo interrumpa la fase final del sueño, conocida como REM (movimientos oculares rápidos), explicó el neurólogo Brandon Peters Mathews, del Hospital de Seattle.

“Si retrasa la hora de despertarse aunque sea unos minutos con la ayuda de la función ‘posponer’ el despertador, la somnolencia que vuelve a aparecer tendrá un efecto negativo en esta etapa del sueño”, advirtió el especialista.

2- Otro factor que también debe tener en cuenta es la exposición constante a los campos electromagnéticos que generan los celulares. 

Si bien es cierto que la radiación que emiten estos dispositivos se encuentran dentro de los límites considerados seguros por organismos como la Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación No ionizante.

3- Además, según algunos estudios, el uso del teléfono antes de dormir ha sido vinculado con problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, ya que su uso excesivo puede afectar la estabilidad emocional.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El momento del día en que debemos tomar el último trago de agua para dormir toda la noche

El momento del día en que debemos tomar el último trago de agua para dormir toda la noche

Cómo dormir mejor para cuidar la memoria y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

Cómo dormir mejor para cuidar la memoria y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

Dormir siestas largas: por qué podría aumentar el riesgo de enfermedades graves

Dormir siestas largas: por qué podría aumentar el riesgo de enfermedades graves

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
4

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?
5

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Yerba Buena dio de baja a la empresa de El Militar Sosa tras el crimen de Érika Álvarez
6

Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Más Noticias
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Comentarios