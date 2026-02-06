Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Para muchas personas, el celular reemplazó al despertador tradicional. Sin embargo, lo que parece una solución cómoda puede convertirse en un hábito que afecta negativamente el descanso y la salud en general. Especialistas en sueño advierten que dormir con el teléfono al alcance de la mano no es inocuo.
La luz de la pantalla, las notificaciones y la tentación de revisar mensajes o redes sociales antes de dormir y al despertar alteran los ciclos naturales del sueño. Por eso, cada vez más expertos recomiendan volver a métodos más simples para despertarse y dejar el celular fuera del dormitorio.
¿Por qué no deberíamos usar su celular como despertador?
1- Uno de los principales problemas que puede ocasionar el despertador del teléfono celular es la función ‘posponer’, que permite retrasar la alarma en intervalos de pocos minutos.
Esto provoca que el cuerpo interrumpa la fase final del sueño, conocida como REM (movimientos oculares rápidos), explicó el neurólogo Brandon Peters Mathews, del Hospital de Seattle.
“Si retrasa la hora de despertarse aunque sea unos minutos con la ayuda de la función ‘posponer’ el despertador, la somnolencia que vuelve a aparecer tendrá un efecto negativo en esta etapa del sueño”, advirtió el especialista.
2- Otro factor que también debe tener en cuenta es la exposición constante a los campos electromagnéticos que generan los celulares.
Si bien es cierto que la radiación que emiten estos dispositivos se encuentran dentro de los límites considerados seguros por organismos como la Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación No ionizante.
3- Además, según algunos estudios, el uso del teléfono antes de dormir ha sido vinculado con problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, ya que su uso excesivo puede afectar la estabilidad emocional.