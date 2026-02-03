Lo que tenés que fijarte en la etiqueta para saber si tu yogur es saludable para tu intestino

Hace tiempo que el yogur dejó de ser ese postre ligero o esa colación dulce entre horas y se convirtió en uno de los componentes principales de un desayuno. Algunas variantes, como el griego, se destacaron por su sabor y cantidad de beneficios para la salud intestinal, fortalecer los huesos y aumentar la masa muscular. Pero estas afirmaciones deben tomarse con precaución, ya que no cualquier envase propone las mismas ventajas.