¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando comés nueces todos los días?

Cuidar la alimentación es uno de los pilares de la salud. Idealmente, debería ser equilibrada, variada y consciente. Sin embargo, no siempre es fácil saber qué conviene comer a diario y qué alimentos es mejor reservar para ocasiones puntuales. Con las nueces y otros frutos secos suele pasar algo particular: como son saludables, muchas personas creen que se pueden consumir sin límites.