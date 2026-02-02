Secciones
¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando comés nueces todos los días?

Un puñado de nueces por día puede convertirse en un gran aliado para la salud. Ricas en omega-3, fibra y antioxidantes, aportan beneficios al corazón, al cerebro y a la piel, siempre que se consuman con moderación.

¿Cuántas nueces debemos consumir y con qué frecuencia hacerlo?
02 Febrero 2026

Cuidar la alimentación es uno de los pilares de la salud. Idealmente, debería ser equilibrada, variada y consciente. Sin embargo, no siempre es fácil saber qué conviene comer a diario y qué alimentos es mejor reservar para ocasiones puntuales. Con las nueces y otros frutos secos suele pasar algo particular: como son saludables, muchas personas creen que se pueden consumir sin límites.

La realidad es que las nueces tienen muchísimos beneficios, pero también un alto aporte calórico. Por eso, los especialistas recomiendan un puñado al día, lo que equivale a entre cuatro y siete nueces, según su tamaño.

Cuántas nueces conviene comer por día

Las nueces son especialmente ricas en ácidos grasos omega-3, fundamentales para la salud cardiovascular. Pero su consumo excesivo puede asociarse con aumento de peso, molestias digestivas y, en personas propensas, con la formación de cálculos renales, ya que contienen oxalatos.

Si no existen alergias ni intolerancias, y se respeta la cantidad recomendada, comer nueces todos los días puede generar efectos muy positivos en el organismo.

Qué beneficios tiene comer nueces a diario

Incorporar nueces a la alimentación diaria es sencillo: se pueden sumar a un yogur con frutas, ensaladas, guisos, salsas, postres o simplemente comer solas como snack. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando se vuelven un hábito?

Cuidan el corazón

El consumo moderado de nueces ayuda a reducir el colesterol “malo” (LDL) y a aumentar el “bueno” (HDL), lo que mejora la salud cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.

Benefician al cerebro

Diversos estudios indican que las nueces pueden mejorar la función cognitiva, la memoria y la velocidad de procesamiento mental, gracias a su combinación de grasas saludables, antioxidantes y micronutrientes.

Ayudan a la piel y combaten el estrés oxidativo

Sus propiedades antioxidantes contribuyen a disminuir el daño celular, lo que ayuda a retrasar signos del envejecimiento como manchas y arrugas. También colaboran en la respuesta del organismo frente al estrés.

Favorecen el control del peso

Aunque son calóricas, las nueces tienen un alto poder saciante. Consumidas en cantidades adecuadas, ayudan a evitar el picoteo de alimentos menos saludables entre comidas.

Mejoran la digestión y el metabolismo

Son ricas en fibra, lo que favorece la salud intestinal. Además, aportan minerales como magnesio y fósforo, y vitaminas como la B6, que intervienen en el metabolismo energético y ayudan a fortalecer huesos y dientes.

Tienen efecto antiinflamatorio

Gracias a su perfil nutricional, las nueces también presentan propiedades antiinflamatorias, beneficiosas para distintas funciones del organismo.

Un hábito simple con grandes beneficios

Comer nueces todos los días puede ser una decisión saludable si se acompaña de una alimentación variada y equilibrada. No se trata de un alimento milagroso, sino de un complemento nutricional que, en su justa medida, aporta grasas buenas, vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales.

A veces, pequeños hábitos —como sumar un puñado de nueces al día— pueden marcar una gran diferencia en la salud a largo plazo.

